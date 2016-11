Erneute Panne: Kärntner bekam zwei Wahlkarten

Die Amtsleiterin der zuständigen Stadtgemeinde Feldkirchen erklärte gegenüber der "Kleienn Zeitung": "Der Fehler ist leider bei uns geschehen. Eine Mitarbeiterin hat die Wahlkarte ausgehändigt, dann aber bei der Computereingabe versehentlich noch eine Wahlkarte für ihn ausstellen lassen."

Amtsleiterin: "Lässt sich nicht beschönigen"

Ein Mitarbeiter habe die zusätzlich ausgestellte Wahlkarte bereits persönlich zurückgeholt, die Vorgangsweise wurde so mit der Landeswahlbehörde abgeklärt. "Dass ein Fehler passiert ist, ist sehr bedauerlich, lässt sich aber leider nicht beschönigen. Wir werden nun zusätzlich zu unseren täglichen Kontrollen nach dem Vier- Augen- Prinzip vorgehen", sagte die Amtsleiterin, die eine Wahlmanipulation ausschließt.

Es ist nicht die erste Panne mit Wahlkarten. Mitte November wurde bekannt, dass es ein - mittlerweile geschlossenes - Datenleck bei wahlkartenantrag.at gab . Die hinter der Website stehende Firma Comm- Unity EDV GmbH, die für zig Gemeinden die Wahlkarten- Anträge abwickelt, äußerte sich bisher nicht dazu.

ÖVP- Ministerin Karmasin für Van der Bellen

Unterdessen gibt es weitere prominente Unterstützung für Alexander Van der Bellen. Neben ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner und Ex- Bundespräsident Heinz Fischer gab auch ÖVP- Ministerin Sophie Karmasin bekannt, für Van der Bellen zu stimmen - was zuvor nur ehemalige ÖVP- Politiker und Othmar Karas sowie SPÖ- und NEOS- Politiker taten. Karmasin habe bereits Van der Bellen per Briefwahl gewählt, erklärte die Familienministerin. Entscheidend für ihre Wahlentscheidung war - so ihr Pressesprecher - dessen partnerschaftliches Gesellschaftsbild, das auf Solidarität und Achtung beruhe sowie dass Van der Bellen für Toleranz und gegen Ausgrenzung eintrete.

Sophie Karmasin Foto: APA/Georg Hochmuth

Ex- ÖVP- Landeshauptmann Herwig van Staa für Hofer?

Für den von der FPÖ nominierten Kandidaten Norbert Hofer gibt es vergleichsweise wenige solche Bekenntnisse: An Spitzenpolitikern aus anderen Parteien hat sich bisher nur Team Stronach- Klubobmann Robert Lugar als Unterstützer Hofers geoutet. Der frühere Tiroler Landeshauptmann und jetzige Landtagspräsident Herwig van Staa (ÖVP) bekundete in einer gemeinsamen Pressekonferenz zwar Sympathie für den blauen Kandidaten, verriet aber nicht, wen er wählt.