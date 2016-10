Erneut schwere Krawalle im Flüchtlingslager Calais

Die französische Regierung will das umstrittene Lager, in dem laut offiziellen Angaben etwa 6500 Menschen leben, ab kommendem Montag schrittweise auflösen. Die Migranten sollen mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht werden. Die Behörden schätzen, dass sich im "Dschungel von Calais" auch bis zu 200 Aktivisten der Bewegung "No Border" aufhalten, die für eine Welt ohne Grenzen eintreten.

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: The Associated Press

Foto: The Associated Press

Foto: The Associated Press

Foto: EPA

Das Lager soll Montagfrüh um 8 Uhr geschlossen werden, die Räumung soll rund eine Woche dauern. Mehr als 12.000 Polizeibeamte sind bereits im Einsatz, um die Räumung vorzubereiten. Im "Dschungel" halten sich laut jüngsten offiziellen Schätzungen etwa 6400 Menschen mit Ziel Großbritannien auf, Hilfsorganisationen gehen sogar von mehr als 8100 Bewohnern in der Zeltstadt aus.

Flüchtlinge werden quer durchs Land verteilt

Ab Montag sollen die meisten der Menschen mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht werden. Dort sollen sie einen Asylantrag stellen können. In den vergangenen Tagen wurden bereits erste Flüchtlinge in andere Orte in Nord- und Südfrankreich gebracht.

Hilfsorganisationen versuchten die Räumung mit juristischen Mitteln zu verhindern, doch ein Verwaltungsgericht gab am vergangenen Dienstag grünes Licht für die Räumung. Die Flüchtlinge würden in Calais unter "prekären Bedingungen und Unsicherheit" leiden, argumentierten die Richter. Das UN- Flüchtlingshilfswerk UNHCR bezeichnete die Lebensbedingungen in dem Flüchtlingslager vor Kurzem als "erbärmlich".