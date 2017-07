Erneut Pensionistin ausgeraubt und schwer verletzt

Das 84 Jahre alte Opfer kam am Montag gegen 11.30 Uhr nach Hause und wollte im Vorraum des Mehrparteienhauses in der Hauseggerstraße den Postkasten öffnen. Plötzlich bekam die Frau auch schon den Faustschlag verpasst, die Pensionistin ging daraufhin zu Boden und wurde kurzzeitig bewusstlos.

Mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

Als sie wieder zur Besinnung kam, schaffte es die schwer verletzte Frau noch selbst in die Wohnung zu gelangen, wo sie auch das Fehlen ihres Schmuckes bemerkte und die Einsatzkräfte alarmierte.

Eine Beschreibung des Täters konnte die Frau nicht abgeben, die 84- Jährige wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert, während die Polizei die Ermittlungen übernahm. Im Zuge der Erhebungen konnten Beamte im Eingangsbereich des Hauses eine der zwei fehlenden Halsketten auffinden, die allerdings beschädigt war.

Foto: APA/Robert Jäger (Symbolbild)

Seitens der Polizei wurden die Fahndungstätigkeiten nach dem mittlerweile vierten Überfall weiter verstärkt und auch Personenkontrollen weiter verschärft. "Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes und weitere Zivilkräfte wurden in Graz konzentriert. Auch die Fahrradpolizei wird ihre Fahndungstätigkeiten intensivieren", hieß es.

Schmuck verdeckt tragen

Doch generell rät die Exekutive älteren Personen, Schmuck verdeckt zu tragen und bei jeglicher verdächtigen Wahrnehmung ohne zu zögern den Polizeinotruf zu wählen.

Auch werden etwaige Zeugen, die am Montag zum Tatzeitpunkt in der Hauseggerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/65 3333 bei der Polizei zu melden. Hinweise werden auch in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.