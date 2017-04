Erneut Frau in Salzburger Altstadt vergewaltigt!

Die Sexattacke geschah gegen Mitternacht in der Paris- Lodron- Straße. Die Frau konnte keine konkreten Angaben zum Täter machen, weil dieser hinter ihr stand. Sie sagte nur aus, dass seine Hand schwarze Hautfarbe hatte. Die geschockte 37- Jährige wurde im Krankenhaus untersucht, zudem auch Spuren gesichert.

Verdächtiger nach Vergewaltigung einer 21- Jährigen in U- Haft

Erst vor drei Wochen wurde eine 21- jährige Frau in den frühen Morgenstunden am Ende der Linzergasse vergewaltigt. Nach Veröffentlichung eines Phantombildes konnte ein 32- jähriger Verdächtiger in Tirol festgenommen werden. Der Mann sitzt in U- Haft.