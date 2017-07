Erneut brutale U- Bahn- Attacken in Berlin

Sinnlose Attacken auf wildfremde Menschen in U- Bahn- Stationen halten derzeit Öffi- Fahrer in Berlin in Atem. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde im Juni in der Station Alexanderplatz ein 38- Jähriger von einem Unbekannten geschlagen und die Treppe heruntergestoßen. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Bei einem weiteren Vorfall im Jänner wurden gleich drei Männer von einem Angreifer- Duo in der Station Gesundbrunnen attackiert. Mit jetzt veröffentlichten Fahndungsbildern aus den Überwachungskameras will die Polizei die Tätern finden.