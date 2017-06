Erneut blutiger Anschlag mit Lieferwagen in London

Ein Notruf sei kurz nach Mitternacht (01.20 Uhr MEZ) eingegangen, der einen "Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und Fußgängern" gemeldet habe, erklärte die Polizei. Der Vorfall ereignete sich im Nordosten der britischen Hauptstadt und der U- Bahnstation Finsbury Park.

Messerattacke auf eine Person

Wütende Passanten hätten einen Mann umringt, der möglicherweise der Fahrer des Fahrzeugs sei, berichtete der "Independent". Augenzeugen zufolge lägen mehrere Menschen regungslos am Boden. Polizisten und Rettungskräfte hätten versucht, Leben zu retten, zitierten britische Medien eine Anwohnerin. Auf mindestens eine Person sei auch mit einem Messer gestochen worden.

"The Sun" berichtete von zwei möglichen Todesopfern. Das Fahrzeug, das Passanten rammte, soll laut "Sun" zudem ein gemieteter weißer Lieferwagen sein. Ein solches Fahrzeug war auch auf diversen Bildern zu sehen, die nach dem Vorfall im Netz kursierten. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Anti- Terror- Ermittler haben mittlerweile die Untersuchung des Vorfalls übernommen, die Hintergründe sind noch unklar.

"Das ist eine Terrorattacke"

Bei den Opfern des blutigen Zwischenfalls soll es sich nach übereinstimmenden Angaben vornehmlich um Besucher einer Moschee handeln. Der Britische Rat der Muslime teilte auf Twitter mit, er sei darüber informiert worden, dass ein Minivan Gläubige überfahren habe, als diese gerade die Finsbury- Park- Moschee verließen. Dies berichtete auch die britische Nachrichtenagentur PA. Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee, sagte der "Sun": "Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke."

May: "Schrecklicher Zwischenfall"

Die britische Premierministerin Theresa May hat von einem "schrecklichen Zwischenfall" vor der Moschee gesprochen. "All meine Gedanken sind mit jenen, die verletzt wurden, mit deren Angehörigen und mit den Rettungskräften vor Ort", teilte May am frühen Montag mit. Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour- Partei twitterte, er sei "total schockiert".

Terrorserie in britischer Hauptstadt

Großbritannien war zuletzt von drei Anschlägen erschüttert worden. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Am 22. Mai sprengte sich ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. 22 Menschen wurden getötet und dutzende verletzt. Am 3. Juni rasten drei Männer mit einem Kleinlaster in Fußgänger auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt. Anschließend griffen sie Passenten im Viertel um den Borough Market mit Messern an. Acht Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss die Angreifer.