Erneut Alarm um verletztes Baby in Linzer Spital

Dritter schockierender Fall von Kindesmisshandlung binnen zwei Wochen! Nach den Mordermittlungen gegen die Eltern von "Maxi" in St. Pölten und der nach schwersten Hirnschäden verstorbenen Alessia (Vater und Mutter sind flüchtig) in Linz wird nun ebenfalls in Oberösterreich gegen die Eltern eines zwei Monate alten Buben ermittelt.