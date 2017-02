Erkrankte Oberhauser wird von Stöger vertreten

Die an Krebs erkrankte Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, die sich erst kürzlich wieder in stationäre Behandlung begeben musste, übergibt ihre Agenden vorerst an Arbeits- und Sozialminister Alois Stöger. Da sie sich aufgrund der Behandlung einer Bauchfellentzündung noch länger im Spital befinde und die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes ihre ganze Kraft erfordere, sei dieser Schritt notwendig.