Erkrankt! Keys muss Halbfinal- Auftritt absagen

Damit steht die Schweizerin Viktorija Golubic, die im Viertelfinale bei 4:4 im dritten Satz gegen Topstar Muguruza von der Aufgabe der Spanierin profitiert hatte, kampflos im Endspiel. In diesem trifft die ungesetzte Nummer 62 der Welt, die am Sonntag ihren 24. Geburtstag feiert, entweder auf Dominika Cibulkova (SVK- 2) oder Carla Suarez Navarro (ESP- 4).

Keys musste hingegen wegen einer fiebrigen Atemwegsentzündung passen. "Ich habe mich nicht wohl gefühlt im Match, habe aber mein Bestes gegeben. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich das Semifinale nicht spielen kann", sagte Keys. Mittlerweile auf der Heimreise ist auch Muguruza, die sich nach ihrer Knöchelverletzung in Barcelona genauen medizinischen Tests unterziehen will. Ob das Antreten der French- Open- Siegerin bei den WTA- Finals in Singapur (ab 23.10.) gefährdet ist, steht vorerst noch nicht fest.

Golubic steht damit zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Finale der WTA- Tour. Im Juli hatte sie in Gstaad, das in diesem Jahr statt Bad Gastein in den Tour- Kalender aufgenommen wurde, in ihrer Heimat ihren ersten Titel auf der Tour gefeiert.