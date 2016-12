Erhöhte Wachsamkeit vor "potenziellen Attentätern"

Innenminister Wolfgang Sobotka hat nach den schrecklichen Szenen in Berlin die Landespolizeidirektion angewiesen, auf öffentlichen Plätzen erhöhte Präsenz zu zeigen. Per Aussendung kündigte er ferner an, dass am Dienstag der Einsatzstab des Innenministeriums zusammentreten werde, um die aktuelle Lage zu analysieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen für Österreich abzuleiten.