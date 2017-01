Erdogans Machtpläne: Grünes Licht vom Parlament

Die vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsreform zur Durchsetzung eines Präsidialsystems ist vom Parlament in Ankara verabschiedet worden. Für das von Erdogans AKP vorgelegte Reformpaket aus 18 Artikeln stimmten in der Nacht auf Samstag 339 Abgeordneten, 142 waren dagegen. Nach der bisher wichtigsten Hürde muss nur mehr das Volk in einem Referendum abstimmen. Dieses soll im Frühjahr abgehalten werden.