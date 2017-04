Erdogan vor Triumph: Knappes Ja deutet sich an

Auch in den südöstlichen Kurden- Gebieten lag das Nein- Lager deutlich vorne. So etwa stimmen in der Kurden- Metropole Diyarbakir rund 67 Prozent mit Nein. In Zentralanatolien dagegen überwog das Ja, während in den westlichen und südwestlichen Provinzen eine Mehrheit mit Nein stimmte.

Opposition stellt Legitimität infrage

Die größte Oppositionspartei, die kemalistische CHP, stellte noch vor dem Endergebnis die Legitimität des Verfassungsreferendums infrage. Die in letzter Minute getroffene Entscheidung der Wahlbehörde YSK, von ihr nicht abgestempelte Stimmzettel als gültig zu akzeptieren, werde ein "schweres Legitimitätsproblem" zur Folge haben, sagt CHP- Vize Bülent Tezcan.

58,2 Millionen waren wahlberechtigt

In dem historischen Referendum haben die Türken über die Einführung des von Staatschef Erdogan angestrebten Präsidialsystems entschieden. 55,3 Millionen Wahlberechtigte waren in der Türkei zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen, im Ausland waren zusätzlich 2,9 Millionen Türken zur Wahl zugelassen.

Mit einem endgültigen Ergebnis wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet, Umfragen sagten ein knappes Rennen voraus.