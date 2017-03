"Erdogan riskiert Bürgerkrieg in Deutschland"

Der deutsch- türkische Comedy- Star und Satiriker Serdar Somuncu (49) wirft dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan wegen dessen umstrittener Politik vor, er riskiere einen Bürgerkrieg in Deutschland: "Stellen Sie sich vor, es stirbt nur ein Türke in Deutschland, ein AKP- Anhänger oder ein Nicht- AKP- Anhänger in einem innertürkischen Zwist. Wir hätten in einer Woche Krieg", sagte Somuncu am Mittwoch dem "Stern".