Erdogan- Medien: "Österreich steht hinter Putsch"

"Hürriyet", die meistverkaufte Zeitung in der Türkei, schrieb von einem "Skandal". Der Erdogan- nahe Sender A Haber fügte hinzu, Kurz' Vorgehensweise sei "arrogant" und wetterte, dass "jede Woche hier PKK- Veranstaltungen geduldet" würden, berichtet der "Kurier" am Montagabend.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: ASSOCIATED PRESS

Kulturgemeinde appelliert an "Empathie und Respekt"

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG) formulierte es etwas diplomatischer und rief zum Verständnis zwischen den beiden Ländern auf. Beide Länder sollten "Empathie und Respekt zu inneren Angelegenheiten, besonders in diesen schwierigen Zeiten, zeigen", heißt es in einer Aussendung der TKG vom Montag.

Einen Hauch von Kritik gab es aber doch: Der 15. Juli 2017 sei "für Millionen Menschen in der Türkei und auch im Ausland ein wichtiger und schmerzlicher Tag, egal auf welcher Seite man steht. In Österreich leben über 300.000 Menschen aus der Türkei, die gerade wegen des letzten Referendums in der Türkei in den letzten fünf Jahren mit mehreren Demonstrationen auf den Straßen Wiens Bezug auf die Türkei nahmen."

Tausende Türken gingen nach dem Putschversuch in der Türkei in Wien auf die Straße. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Türken- Demos "erschwerten Integration"

Aufgrund dieser Demonstrationen seien "Menschen aus der Türkei mit immensen Schwierigkeiten konfrontiert" worden, so die TKG. "Es entstanden Probleme, die die Bereiche Integration und Zusammenleben in Österreich massiv erschwerten. Viele Menschen fühlen sich verfolgt, erpresst und in ihrer freien Meinungsäußerung massiv eingeschränkt."

Kurz selbst betonte am Montag, die Türkei sei "jederzeit zu bilateralen Gesprächen willkommen". "Aber dass ausschließlich ein öffentlicher Auftritt abgehalten wird, lasse ich nicht zu, da die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet wird", schrieb der Minister auf Twitter.

Gedenk- Feierlichkeiten zu Putschversuch in Türkei

Am Dienstag beginnen in der Türkei die Feierlichkeiten zum Gedenken an den Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr. Eine Woche lang wollen sich die Türken jeden Abend in sogenannten "Demokratiewachen" auf den Straßen und Plätzen versammeln, um an den gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 zu erinnern. Höhepunkt ist eine Ansprache von Staatspräsident Erdogan im Parlament im Ankara am frühen Sonntagmorgen um 2:32 Uhr (1:32 MEZ). Das ist genau der Moment, als die Putschisten vor einem Jahr das Parlament bombardierten. Zudem soll wie in der Putschnacht ein besonderer Gebetsruf von den Minaretten der Moscheen erklingen.

Regierungstreue türkische Soldaten während des Putschversuchs im Juli 2016 Foto: AP

In der Putschnacht und nach der Niederschlagung des Aufstands von Teilen des Militärs im vergangenen Jahr hatte Erdogan seine Anhänger ebenfalls dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. Die Behörden gehen seitdem gegen vermeintliche Gülen- Anhänger und andere Oppositionelle vor. Mehr als 50.000 wurden verhaftet, mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert und zahlreiche Medien geschlossen.