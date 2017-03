Erdogan kritisiert Olympia 2020 in Tokio und IOC

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2020 an Tokio als ungerecht kritisiert. Er warf dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) am Montag in Istanbul zudem vage Machenschaften vor. Die türkische Metropole hatte bei der Vergabe im Jahr 2013 das Nachsehen gegen die japanische Hauptstadt gehabt.