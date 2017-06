"Er ist ein Verräter": Schütze war Trump- Hasser

James T. Hodgkinson soll sich in zahlreichen Leserbriefen über die Wirtschaftspolitik der Republikaner beklagt. Auf seiner Facebook- Seite heißt es unter anderem: "Trump ist ein Verräter. Trump hat unsere Demokratie zerstört. Es ist an der Zeit, Trump und Co. zu zerstören."

Steve Scalise Foto: AP

Sanders distanziert sich von seinem gewalttätigen Fan

Senator Sanders distanzierte sich mit klaren Worten von dem Schützen. Gewalt sei niemals ein Mittel in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. "Echten Wandel kann es nur durch gewaltfreies Handeln geben. Alles andere ist nicht mit amerikanischen Werten vereinbar", heißt es in einem Statement von Sanders, der sich für die Demokraten um die Präsidentschaft beworben hatte, parteiintern aber Hillary Clinton unterlegen war.

Tief bestürzt zeigte sich Bernie Sanders, nachdem er von den Vorfällen in Virginia erfahren hatte. Foto: AFP

Senator: "Massaker verhindert"

Sowohl Demokraten als auch Republikaner, die sich eigentlich am Donnerstag beim traditionellen Baseballspiel auf dem Eugene Simpson Sportplatz in Alexandria sportlich messen wollten, sind bestürzt. Senator Rand Paul sagte: Wäre die Polizei nicht da gewesen, wäre dieser Sportplatz ein Schlachtfeld geworden, "ein Massaker". Das FBI bestätigte, Polizei und Personenschützer hätten "einen großen Unterschied" gemacht.

Am Rande des Sportparks in Virginia hielt der Abgeordnete Joe Barton aus Texas seinen Sohn im Arm, als er die Polizisten und Scalises Leibwächter als Helden bezeichnete. Unter einem Auto habe sich sein Bub versteckt, als die Schüsse fielen. Dutzende seien es gewesen, vielleicht sogar mehr als hundert.

Ermittler des FBI am Tatort Foto: AFP

Alex Heimberg und Ryan Walsh waren zum Tatzeitpunkt gerade im YMCA- Fitnessstudio auf der Anlage. "Ein Mann kam die Treppe runter und rief: Auf dem Parkplatz ist ein Schütze, versteckt euch", schilderte Walsh gegenüber der dpa. "Dann hörten wir dieses Pop, Pop, Pop", sagte Walsh. Die beiden hätten sich sich im Umkleideraum versteckt, bis es sicher gewesen sei. Als sie nach draußen begaben, sahen sie zersplittertes Glas und viele Einschusslöcher. Ihren Eltern erzählten sie erst hinterher davon.

Noch in Trikot und Mütze sagte der republikanische Abgeordnete Chuck Fleischmann CNN: "Ich bin traurig. Traurig, weil meine Kollegen angeschossen wurden." Er habe sich immer sicher gefühlt auf dem Platz. Er wisse nicht, ob das in Zukunft noch so sein werde. "Es hätte auch mich treffen können."

Abgeordneter Chuck Fleischmann gab noch im Baseball-Trikot zahlreiche Interviews. Foto: AFP

Trump: "Ganze Nation betet für Scalise"

Seinen 71. Geburtstag hat sich Präsident Trump wohl ganz anders vorgestellt. Nun sieht er sich auf brutale Weise mit der Spaltung seines Landes konfrontiert. Er versicherte in einer Stellungnahme, dass die ganze Nation für Scalise bete. "Wir sind am stärksten, wenn wir vereint sind, wenn wir gemeinsam für das öffentliche Wohl arbeiten." Das Land ist seit dem Wahlkampf 2016 tief zerrissen, das Klima ist aufs Äußerste angespannt.

US-Präsident Trump: "Am stärksten sind wir, wenn wir vereint sind." Foto: AFP