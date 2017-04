"Entziehung von Energie": Hanf- Züchter angezeigt

In einer nicht weniger als 300 Quadratmeter großen Anlage in Wien hat ein 40- Jähriger 830 Marihuana- Pflanzen gezüchtet. In getrocknetem Zustand hätte das Cannabis rund 50 Kilogramm auf die Waage gebracht - und damit einen Straßenverkaufswert von 500.000 Euro. Der Betreiber wurde festgenommen. Er wird jetzt aber nicht nur nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, sondern muss sich auch wegen "Entziehung von Energie" verantworten.