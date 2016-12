Entwarnung bei Deni Alar: Kein Knochenbruch!

Wie Sturm Graz mitteilt, erlitt der Deni Alar eine Bänder- Läsion im rechten Mittelfußbereich. Gebrochen ist zum Glück nichts.

Am Wochenende wird der Top- Scorer womöglich fehlen, dennoch ist der 26- Jährige erleichtert: "Natürlich bin ich froh, dass nichts gebrochen ist. Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung werde ich jetzt an meiner Genesung arbeiten. Es gilt so rasch wie möglich wieder fit zu werden, um der Mannschaft helfen zu können."