Entlassener FBI- Chef Comey: "Trump- Regierung lügt"

Der frühere FBI- Chef James Comey hat in der Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US- Senats die Regierung von US- Präsident Donald Trump der Lüge bezichtigt. Die Administration hatte seine Entlassung als FBI- Chef mit einer schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte Comey am Donnerstag auf eine Frage des Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt, offenbar auch die Russland- Affäre.