Entführungsattacke: Autobesitzer ausgeforscht

"Konnten umfangreiches Videomaterial sichten"

Die Tatzeit, Sonntag kurz vor 9 Uhr, mitten in Salzburg versuchte ein junger Mann mit blonder Stoppelglatze und heller Hautfarbe dieJährige in sein Auto zu zerren. Der Tatort: Eine Tiefgarageneinfahrt an der Plainstraße.

Eine Zeugin filmte die Tat - als der Angreifer dies bemerkte, ergriff er mit dem fünftürigen, hellblauen Kleinwagen mit mehreren auffälligen Stickern an der Heckscheibe die Flucht. Polizeisprecherin Eva Wenzl: "Die Augenzeugin meldete sich noch Sonntag abends bei uns und wir konnten ein umfangreiches Videomaterial sichten." Die Aufnahmen waren von guter Qualität und so konnten die Ermittler - nach umfangreichen Erhebungen - bereits am Montag den Zulassungsbesitzer, einen Lenker aus Oberösterreich, ausforschen.

Bei der polizeilichen Einvernahme gab der Mann aber an, das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt nicht selbst gelenkt und es auch nicht verliehen zu haben. Einen Zusammenhang mit der misslungenen Entführung bestritt er zudem vehement.

Rätselraten über Motiv

Rätselraten gibt es bislang auch über das Motiv der misslungenen Entführung: Die gebürtige Taiwanesin, die mit Verletzungen am Hals, Knien und Händen, sowie Abschürfungen an der Stirn vom Roten Kreuz ins Spital gebracht wurde, gab an, ihren Entführer nicht zu kennen. Auch über ein mögliches Motiv konnte sie nichts sagen. Wenzl: "Es konnten noch am Montag an der Kleidung des Opfers DNA- Spuren des Täters gesichert werden. Sie werden nun ausgewertet, danach wissen wir, in welche Richtung wir weiter ermitteln müssen."

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung