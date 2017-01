England- Politiker knöpft sich Arsenals Özil vor

Nach guten Leistungen des Spielmachers strebt Arsenal eine Vertragserneuerung mit Özil an. Das Problem: Für eine Verlängerung über 2018 hinaus fordert er angeblich 15 Millionen pro Jahr. Ganz schön viel Geld!

Foto: AP

Was Corbyn, Kritiker sozialer Ungleichheit, auf die Palme brachte. In einem Interview mit "BBC" betonte er, dass Özil zu viel verdiene. "Du bist ein fantastischer Spieler, aber kannst du nicht einfach mit dem leben, was du im Moment bekommst?" - so Corbyn verärgert.

China reagiert auf Gehälter- Wahnsinn

Zuletzt sorgte vor allem China mit überzogenen Gehältern für Stars aus dem Ausland für Aufsehen. Mehr als vier Milliarden Yuan (540 Millionen Euro) zahlten chinesische Klubs 2016 für 95 ausländische Spieler, wie Chinas "Volkszeitung" berichtete. Nun will man mit einer Regeländerung, die "irrationalen" Ausgaben der chinesischen Klubs für Ablösesummen und Gehälter ausländischer Stars unter Kontrolle bringen.