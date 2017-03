England führt neue 1- Pfund- Münze mit Hologramm ein

Nach mehr als 30 Jahren führt Großbritannien eine neue Ein- Pfund- Münze ein. Die Bank of England brachte die neue zwölfeckige Münze ab Dienstag in Umlauf. Damit will die Regierung Geldfälschern die Arbeit erschweren. Derzeit sei jede 30. Ein- Pfund- Münze eine Kopie, schätzt die königliche Münzprägeanstalt "Royal Mint".