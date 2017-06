D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

14:27 Uhr: +FUSSBALL+

England erstmals U20- Weltmeister

Englands Fußball- Nachwuchs hat sich erstmals zum U20- Weltmeister gekürt. Die Briten gewannen beim Turnier in Südkorea am Sonntag das Finale gegen Venezuela mit 1:0. Dominic Calvert- Lewin traf in der 35. Minute entscheidend. England verteidigte den Vorsprung gegen anstürmende Südamerikaner dann erfolgreich. Torhüter Freddie Woodman parierte im Finish sogar einen Elfmeter (74.).

Foto: AP

13:40 Uhr: +KLETTERN+

Saurwein und Schwaiger verpassen Finale bei Boulder- Weltcup

Die Finali des Boulder- Weltcups in Vail gingen ohne Österreich- Teilnahme in Szene. Für die Tirolerinnen Katharina Saurwein (12.) und Berit Schwaiger (14.) kam am Samstag im Halbfinali das Aus. Jakob Schubert (47.), Alfons Dornauier (23.) und Georg Pama (27.) scheiterten auf der fünften von sieben Stationen bereits in der Qualifikation.

13:25 Uhr: +KANU+

Gerhard Schmid Weltcup- Dritter in Wildwasser- Regatta

Der Kärntner Gerhard Schmid hat den Weltcup in der Wildwasser- Regatta am Sonntag auf dem Lech bei Landsberg als Dritter abgeschlossen. Der Klagenfurter hatte im Kajak- Einer auf der Langstrecke (4 km) 16,6 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Slowenen Simon Oven. Valentina Dreier wurde bei den Damen 15.

13:16 Uhr: +SCHIESSEN+

Sylvia Steiner feiert ersten Weltcupsieg mit Luftpistole

Die Salzburgerin Sylvia Steiner hat am Sonntag in Gabala (Aserbaidschan) ihren ersten Weltcupsieg mit der Luftpistole erobert. Sie zog mit einem österreichischen Rekord von 389 Ringen als Beste in das Finale ein, mit dem Score von 10,7, 10,0 und 10,6 bei den letzten drei Schüssen fixierte sie im Duell mit der Russin Witalina Bazaraschkina den ersten Sieg des Schützenbundes im Weltcup seit 2013.

"Das hat gepasst", freute sich die 35- jährige von der SG Bischofshofen nach dem Sieg mit 1,4 Punkten Vorsprung. Mit der Sportpistole war Steiner zuvor Vierte geworden.

Der Vorarlberger Thomas Mathis erreichte im Kleinkaliber- Liegendbewerb über 50 m ebenfalls das Finale und wurde Achter (121,9). Der dänische Sieger Torben Grimmel stellte mit 249,8 Ringen im Finale den Weltrekord ein.

12:36 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA- Chef Infantino zu Katar- Krise: Keine Sorge um WM 2022

FIFA- Präsident Gianni Infantino sieht trotz der politischen Krise um den WM- Gastgeber Katar derzeit keinen Anlass zur Sorge um das Turnier 2022. "Im Moment sehen wir uns mit einer diplomatischen Krise in Katar konfrontiert. Dennoch bin ich überzeugt und optimistisch, dass sich die Lage in der Region wieder entspannen wird", sagte der Chef des Fußball- Weltverbandes der Zeitung "Le Matin Dimanche".

Forderungen nach einer WM- Neuvergabe erteilte Infantino indirekt eine Absage. "Die Aufgabe der FIFA bleibt aber in erster Linie die Pflege des Fußballs und nicht die Einmischung in geopolitische Fragen." Man beobachte die Lage in der Region sorgfältig und stehe in Kontakt mit den Behörden in Katar, ergänzte Infantino in seiner ersten öffentlichen Äußerung seit Ausbruch der Krise am Anfang der Woche. "Falls die FIFA einen Beitrag leisten kann, um in irgendeiner Weise zu helfen, werden wir unsere Hilfe selbstverständlich anbieten."

Mehrere arabische Golfstaaten sowie Ägypten haben ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung islamistischer Terrorgruppen vor.

11:34 Uhr: +HANDBALL+

Ziura gibt Comeback im Nationalteam

Vitas Ziura gibt ein Comeback für Österreichs Handball- Nationalteam. Der 38- Jährige wurde aufgrund mehrerer Ausfälle für die EM- Qualifikationsspiele gegen Finnland (Vantaa, Mittwoch) und Bosnien- Herzegowina (Wien, Samstag) einberufen, wie der ÖHB am Sonntag bekanntgab. Mit Siegen in den letzten beiden Spielen könnte sich Österreich aus eigener Kraft für die EM in Kroatien qualifizieren.

10:25 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa sagt Wimbledon- Quali ab

Maria Scharapowa wird in diesem Jahr kein Turnier auf Rasen bestreiten und auch nicht an der Wimbledon- Qualifikation in zwei Wochen teilnehmen. Der russische Tennisstar teilte am späten Samstagabend via Facebook mit, dass er wegen einer Muskelverletzung weiter pausieren muss. Scharapowa hatte sich die Verletzung Mitte Mai beim Turnier in Rom während ihrer Zweitrunden- Begegnung gegen Mirjana Lucic- Baroni aus Kroatien zugezogen.

Foto: AP

22:48 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreich besiegt Olympia- Teilnehmer Mexiko in Weltliga! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat das fünfte Spiel in der Weltliga gegen Mexiko knapp gewonnen. Die ÖVV- Auswahl besiegte am Samstag in Linz den Olympia- Teilnehmer von Rio sensationell nach fünf Sätzen mit 3:2 (- 21,20,- 18,22,12). Topscorer der Mannschaft von Teamchef Michael Warm war wieder Alexander Berger mit 23 Punkten.

22:26 Uhr: +JUDO+

Shiai- Do Wr. Neudorf holt ersten Damen- Bundesliga- Titel! Shiai- Do Wiener Neudorf hat sich den Titel in der neuen Judo- Bundesliga der Damen gesichert. Im Finale in Niederwaldkirchen bezwang die Mannschaft aus der Thermenregion mit 8:6 den Grunddurchgangssieger Wien.

21:34 Uhr: +SEGELN+

Neuseeland im Herausforderer- Finale zum America's Cup voran! Das Emirates Team New Zealand hat im Herausforderer- Finale zum 35. America's Cup der Segler die Führung übernommen. Nach den drei Wettfahrten vor Bermuda am Samstag führten die "Kiwis" mit Steuermann Peter Burling gegen das schwedische Team Artemis Racing mit 2:1. Im dritten Rennen ging beim Stand von 1:1 Schwedens Steuermann Nathan Outteridge über Bord - er war bei einem Wendmanöver ausgerutscht und wurde unverletzt geborgen. Jenes Team, das zuerst fünf Punkte erreicht, tritt ab 17. Juni zum Duell mit Titelverteidiger Oracle Team USA an.

21:34 Uhr: +TISCHTENNIS+

Stefan Fegerl holt Meistertitel mit Düsseldorf! ÖTTV- Nationalspieler Stefan Fegerl hat die deutsche Tischtennis- Bundesliga mit seinem Club Borussia Düsseldorf am Samstag mit dem Meistertitel abgeschlossen. Beim Finale in Frankfurt gegen Fulda war der Waldviertler nur Ersatz, er hatte beim Champions- League- Finalisten aber zuvor mehrfach seinen Beitrag geleistet. Der nächste Einsatz Fegerls folgt beim Turnier der WorldTour in Tokio.

21:12 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterliegen Albanien in Europaliga 1:3! Das österreichische Volleyball- Nationalteam der Damen hat am Samstag auch sein zweites Match des Europaliga- Turniers in Tirana verloren. Die ÖVV- Auswahl von Teamchefin Svetlana Ilic musste sich Gastgeber Albanien mit 1:3 geschlagen geben. Am Sonntag (15 Uhr) folgt das Spiel gegen Finnland.

20:45 Uhr: +FUSSBALL+

Schweizer Frauen verlieren bei EM- Generalprobe gegen England! Die Schweizer Frauen- Nationalmannschaft hat im letzten Länderspiel vor der Mitte Juli beginnenden EM in den Niederlanden eine herbe Niederlage kassiert. Österreichs Endrunden- Auftaktgegner musste sich am Samstag in Biel dem Turnier- Mitfavoriten England völlig verdient 0:4 geschlagen geben. Die Truppe von Trainerin Martina Voss- Tecklenburg war allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten. Zum Vergleich. Die ÖFB- Auswahl war England, dem WM- Dritten von 2015 sowie Weltranglisten- Vierten, am 10. April in einem Test in Milton Keynes mit 0:3 unterlegen.

18:55 Uhr: +DRESSUR+

Staatsmeisterin Weinbauer siegt in Achleiten- Kür! Staatsmeisterin Belinda Weinbauer hat am Samstag beim Dressur- Reitturnier im Schloss Achleiten (CDI 4*) die Kür mit der persönlichen internationalen Rekordmarke von 76,825 Prozentpunkten gewonnen. Die Oberösterreicherin tritt seit Mitte 2016 mit dem 15- jährigen Hannoveraner Wallach Söhnlein Brilliant an. "Wir haben einen Lauf", freute sich die 41- Jährige 72 Tage vor der EM in Göteborg. Aus dem Kreis der möglichen EM- Starterinnen wurde Astrid Neumayer auf Rodriguez Vierte (73,585). Lokalmatadorin Victoria Max- Theurer landete mit ihrem Zweitpferd Della Cavalleria an fünfter Stelle (73,0) vor Christian Schumach mit Auheim's Picardo (7./71,175) und Renate Voglsang mit Royal Happiness (8./70,8).

18:43 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei Weltcup- Finale souverän im Medal Race! Das 470er- Gespann David Bargehr/Lukas Mähr hat sich beim Weltcup- Finale vor Santander souverän für das Medal Race am Sonntag qualifiziert. Mit den Rängen drei und vier in den Samstag- Wettfahrten verteidigten sie den dritten Gesamtrang. "Wir sind super happy", freute sich Bargehr über die gute Ausgangslage. Das Duo liegt nach Punkten gleichauf mit den zweitplatzierten US- Amerikanern McNay/Hughes. Das Duo Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka verpasste die Qualifikation für das Medal Race, sammelte mit einem zweiten Platz bei der letzten Wettfahrt aber viel Selbstvertrauen.

18:20 Uhr: +FORMEL E+

Premierensieg für Schweden Rosenqvist in Berlin! Der Schwede Felix Rosenqvist (Mahindra) hat am Samstag in Berlin seinen Premierensieg in der Formel E gefeiert. Er gewann den ersten Lauf zwei Sekunden vor dem Brasilianer Lucas di Grassi (Audi) und dem Deutschen Nick Heidfeld (Mahindra). In der Gesamtwertung führt vor dem achten Lauf am Sonntag der Schweizer Sebastien Buemi (Renault), der Tages- Fünfte, 32 Punkte vor Di Grassi.

18:03 Uhr: +RADSPORT+

Vorarlberger Brändle Dritter im Tour- de- Suisse- Zeitfahren! Der Vorarlberger Matthias Brändle hat am Samstag bei der Tour de Suisse einmal mehr seine Klasse im Zeitfahren unter Beweis gestellt. Der 27- jährige Radprofi des Teams Trek klassierte sich auf der 6- km- Auftaktetappe in Cham an dritter Stelle, neun Sekunden hinter dem siegreichen Australier Rohan Dennis. Der Nachfolger Brändles als Stunden- Weltrekordler gewann mit acht Sekunden Vorsprung auf seinen Schweizer BMC- Kollegen Stefan Küng. Zeitgleich hinter Brändle, der Ende Mai im Zeitfahren der Belgien- Tour gesiegt hatte, landeten Michael Matthews (AUS) und Giro- Sieger Tom Dumoulin (NED). Georg Preidler büßte in der kurzen Prüfung gegen die Uhr 29 Sekunden ein (55.).

17:42 Uhr: +HANDBALL+

Weber verpasst deutsche Torjägerkrone wieder knapp! Österreichs Handball- Teamspieler Robert Weber hat wie schon im Vorjahr die Torjägerkrone in der deutschen Bundesliga hauchdünn verpasst. Der 31- jährige Flügel in Diensten von Magdeburg konnte im letzten Saisonspiel am Samstag den Vier- Tore- Rückstand auf seinen Namensvetter Philipp Weber (Wetzlar) nicht mehr aufholen und musste sich schließlich mit insgesamt 219 Treffern um 5 Tore geschlagen geben. Weber traf beim 33:27- Erfolg in Erlangen zwar 9 Mal, sein Kontrahent netzte bei Wetzlars 31:34- Niederlage in Flensburg aber sogar 10 Mal ein. Damit ereilte den Toptorschützen der Saison 2014/15 das gleiche Schicksal wie im Vorjahr. Ein bitteres Ende nahm die Saison auch für den von ÖHB- Legende Viktor Szilagyi gemanagten Bergischen HC. Ohne die verletzten österreichischen Teamspieler Max und Alexander Hermann besiegte der BHC Hannover- Burgdorf zwar 32:24. Weil aber auch Stuttgart und Lemgo punkteten, müssen die "Löwen" als 16. den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

17:06 Uhr: +RADSPORT+

Rabitsch vor Schlusstag der OÖ- Tour weiter voran! Auftaktsieger Stephan Rabitsch nimmt die letzte Etappe der Oberösterreich- Radrundfahrt am Sonntag als Spitzenreiter in Angriff. Nach dem zweiten Platz auf dem dritten Abschnitt am Samstag von Eferding nach Aigen- Schlägl (132 km) hat der Profi von Felbermayr Wels 17 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Riccardo Zoidl, den Tages- Dritten. Markus Eibegger (Wels) ist Gesamt- Dritter (+22). Den Tagessieg sicherte sich der Norweger August Jensen im Sprint einer 21- köpfigen Gruppe.

16:42 Uhr: +MOTORSPORT+

Lucas Auer bei ADAC- GT- Masters- Debüt knapp am Podest vorbei! Das Gastspiel von DTM- Leader Lucas Auer beim ADAC- GT- Masters auf dem Red Bull Ring in Spielberg hat im ersten Rennen am Samstag Rang vier gebracht. Der Tiroler, der von Platz zwei gestartet war, übergab den Mercedes AMG an dieser Position an seinen deutschen Partner Sebastian Asch, dieser kam schließlich als Vierter ins Ziel. Corvette holte dank Jules Gounon/Daniel Keilwitz (FRA/GER) und Sven Barth/Max Hackländer (GER) einen Doppelsieg. Mit Philipp Eng (BMW M6 gemeinsam mit dem Briten Ricky Collard) landete aber doch ein Österreicher als Dritter auf dem Podest. Das GT- Wochenende wird am Sonntag mit einem weiteren Qualifying und dem zweiten Rennen (ab 13.15 Uhr) abgeschlossen.

16:19 Uhr: +RADSPORT+

Australier Porte baut Führung im Dauphine- Criterium aus! Der Australier Richie Porte präsentiert sich bei der Tour- de- France- Generalprobe in besserer Form als Chris Froome. Der Ex- Teamkollege des Briten nahm diesem am Samstag auf dem bergigen 7. Abschnitt des Criterium du Dauphine nach L'Alpe d'Huez als Sechster 23 Sekunden ab und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 1:02 Minuten aus - der Däne Jakob Fuglsang ist 1:15 Minuten zurück Dritter. Einen Tag nach Fuglsang feierte mit dem Briten Pete Kennaugh ein weiterer Ex- Sieger der Österreich- Rundfahrt einen Etappensieg. Der Teamkollege von Froome setzte sich als Bester einer Ausreißergruppe 13 Sekunden vor seinem Landsmann Ben Swift durch. Der Franzose Romain Bardet holte nach einem Angriff 20 Kilometer rund 40 Sekunden Vorsprung auf die Favoriten heraus.

Foto: AFP

15:48 Uhr: +TISCHTENNIS+

Hans Friedinger bleibt weitere zwei Jahre ÖTTV- Präsident! Der Oberösterreicher Hans Friedinger ist im Rahmen der Generalversammlung des Österreichischen Tischtennis- Verbandes (ÖTTV) in Baden einstimmig für weitere zwei Jahre zum Präsidenten gewählt worden. Neu im Präsidium ist als Vizepräsident Sport der Salzburger Ex- Teamspieler Peter Eckel, der den aus privaten Gründen zurückgetretenen Hannes Seyer ersetzt. Weitere Vizepräsidenten sind Gisela Fritsche (Finanzen) und Rudolf Sporrer (Organisation).

11:51 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreich in 12er- Tabelle der Weltliga derzeit Zweiter! Österreich nimmt nicht zuletzt dank dem sensationellen 3:1- Erfolg am Freitag in Linz über Deutschland in der 12er- Tabelle der Gruppe drei der Volleyball- Weltliga der Herren aktuell den zweiten Rang hinter Spanien und vor Deutschland ein. Die Top drei in Gruppe 3 qualifizieren sich für das Final Four am 17./18. Juni in Leon in Mexiko. Das Gastgeberteam ist dafür als viertes Team fix qualifiziert.

07:28 Uhr: +BASKETBALL+

Cleveland verkürzt in NBA- Finalserie auf 1:3! Die Cleveland Cavaliers haben das vierte Spiel der NBA- Finalserie gegen die Golden State Warriors gewonnen und damit zumindest ein fünftes Spiel erzwungen. Mit dem 137:116 (86:68)- Erfolg verkürzte der Titelverteidiger am Freitag (Ortszeit) den Rückstand in der Best- of- Seven- Serie auf 1:3 nach Siegen. Clevelands Aufbauspieler Kyrie Irving war mit 40 Punkten der Topscorer der Partie.

Foto: AP

23:14 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreich besiegte Deutschland in Weltliga sensationell

Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren ist die Revanche gegen Deutschland in der Weltliga geglückt. Die ÖVV- Auswahl gewann am Freitag das Auftaktspiel beim Heimturnier in Linz gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer sensationell mit 3:1 (20,- 27,28,23). Topscorer der Mannschaft des deutschen ÖVV- Teamchefs Michael Warm war Alexander Berger mit 25 Punkten.

In einem hochspannenden Spiel in der gut gefüllten TipsArena in Linz begannen die Österreicher stark und holten sich wie am vergangenen Samstag in Frankfurt den ersten Satz. Im zweiten Durchgang verwerteten die Deutschen ihren dritten Satzball zum 29:27, nachdem die ÖVV- Auswahl ihrerseits drei vergeben hatte. Das glücklichere Ende im dritten Satz gehörte den Gastgebern, der fünfte Satzball brachte das 30:28. Im finalen Durchgang spielten die Österreicher weiter ausgezeichnet, der fünfte Matchball sorgte für die Entscheidung gegen den WM- Dritten.

Damit liegen die Österreicher nach vier von sechs Spieltagen voll im Rennen um die Final- Four- Teilnahme in Leon/Mexiko. Die Truppe von Michael Warm hält nach drei Siegen und einer Niederlage bei neun Zählern und ist punktegleich mit Deutschland. Am Samstag trifft die ÖVV- Auswahl auf Olympia- Teilnehmer Mexiko, am Sonntag wartet Spanien (jeweils 20.15 Uhr, live ORF Sport +).

22:29 Uhr: +RALLYE+

Neuseeländer Paddon auf Sardinien voran

Der Neuseeländer Hayden Paddon führt nach den ersten neun Sonderprüfungen das Klassement der zur WM zählenden Sardinien- Rallye an. Er übernahm früh die Führung und hielt danach den angreifenden Hyundai- Teamkollegen Thierry Neuville (Belgien) um 8,2 Sekunden in Schach. Vierfach- Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) war mit Nummer 1 auf Schotter im Nachteil und lag als Siebenter 41 Sekunden zurück.

21:14 Uhr: +FUSSBALL+

Russland bei Confed- Cup- Generalprobe 1:1 gegen Chile

Russlands Nationalmannschaft hat bei der Generalprobe für den Confed Cup am Freitag 1:1 gegen Chile gespielt. Bei dem Test in Moskau bewahrte Viktor Wasin den WM- Gastgeber von 2018 mit seinem Kopfballtor in der 67. Minute nach einem Kombarow- Corner vor einer Niederlage. Mauricio Isla (56.) hatte die Chilenen im Duell zweier Confed- Cup- Teilnehmer kurz zuvor in Front geschossen.

Der Confed Cup startet am 17. Juni und endet am 2. Juli. Gastgeber Russland bekommt es in der Gruppe A mit Portugal, Mexiko und Neuseeland zu tun. Die Chilenen sind in einer Gruppe mit Weltmeister Deutschland, Australien und Kamerun.

20:50 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei Weltcup- Finale auf Platz drei zurückgefallen

Das 470er- Gespann David Bargehr/Lukas Mähr ist am vierten Tag des Weltcup- Finales vor Santander auf den dritten Platz zurückgefallen. Am Freitag segelte das Vorarlberger Duo auf die Ränge sieben und acht. "Wir liegen über unseren Erwartungen, sind noch voll dabei", blieb Mähr optimistisch. Der Rückstand auf den zweiten Platz beträgt nur einen Punkt.

"Obwohl wir bei den Starts gut weggekommen sind, sind wir danach nicht so gut ins Fahren gekommen", berichtete Mähr. "Es wäre mehr drin gewesen", ärgerte sich der Vorschoter. Die schwächeren Windverhältnisse kamen den Österreichern nicht entgegen.

Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka landeten auf den Plätzen zehn sowie zwei Mal zwölf und sind weiterhin auf Rang 14 zu finden. Für die 470er- Herren stehen morgen die letzten beiden Wettfahrten am Programm, ehe es am Sonntag ins Medal Race geht.

Olympia- Bronzemedaillengewinnerin Tanja Frank und Lorena Abicht überzeugten in der 49er- FX- Klasse mit einem sechsten Platz. "In der ersten Wettfahrt war noch etwas mehr Wind, da haben wir unseren Rhythmus gut gefunden", sagte Frank. Danach riss der Faden, es folgten zwei 13. Plätze. Damit verpasste das heuer neu gebildete Duo das Medal Race ebenso wie Angelika Kohlendorfer und Lisa Farthofer, die das Weltcup- Finale als Letzte beendeten.

20:03 Uhr: +RADSPORT+

Tirol- Legionär Fortin Sprintsieger bei OÖ- Tour

Der Italiener Filippo Fortin hat am Freitag im Trikot von Tirol Cycling die zweite Etappe der Oberösterreich- Radrundfahrt gewonnen. Bestplatzierter heimischer Fahrer nach 192 Kilometern von Wels nach Obernberg am Inn war dessen Teamkollege Sebastian Schönberger als Elfter.

In der Gesamtwertung führt weiter Auftakt- Gewinner Stephan Rabitsch (Felbermayr Wels) vor seinen 16 Sekunden zurückliegenden Teamkollegen Markus Eibegger und Riccardo Zoidl.

18:45 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterlagen bei Europa- Liga- Debüt Weißrussland

Das österreichische Volleyball- Nationalteam der Damen hat am Freitag beim Debüt in der Europaliga in Tirana gegen Weißrussland eine 0:3- Niederlage hinnehmen müssen. Die junge Mannschaft von Coach Svetlana Ilic konnte in den ersten zwei Sätzen nicht an die guten Leistungen der WM- Qualifikation anschließen. Im dritten Satz führten Srna Markovic und Co., verloren aber 22:25.

Die Weißrussinnen waren körperlich und am Block (13:3) deutlich überlegen. Die nächsten Gegnerinnen der ÖVV- Auswahl sind am Samstag (18.00 Uhr) die Gastgeberinnen aus Albanien.

17:52 Uhr: +FUSSBALL+

Schalke beurlaubt Trainer Weinzierl

Der deutsche Bundesligist Schalke 04 hat sich nach nur einer Saison von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Nachfolger wird Domenico Tedesco vom Zweitligisten Erzgebirge Aue. Das teilte der Revierklub, bei dem mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf auch zwei ÖFB- Teamspieler unter Vertrag stehen, am Freitag mit. Der 31- Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag.

Foto: AP

Weinzierl war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro von Augsburg gekommen. Mit Platz zehn konnte er die Erwartungen in Gelsenkirchen nicht erfüllen. "Wir haben die gesamte Saison auf den Prüfstand gestellt, um die Basis für eine möglichst erfolgreiche kommende Saison zu legen. Das Ergebnis unserer Überlegungen ist, dass wir Veränderungen vornehmen müssen, um die von uns gewollte Entwicklung vorantreiben zu können", erklärte Sport- Vorstand Christian Heidel.

Der erst 31- jährige Tedesco rettete Aue vor dem Abstieg. Der Deutsch- Italiener gilt als Senkrechtstarter, erst Anfang März war er beim Zweitligisten vorgestellt worden. Davor hatte Tedesco verschiedene Jugendmannschaften beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim betreut. "Domenico Tedesco verfügt zwar noch nicht über viel Erfahrung im Profibereich, aber er hat uns in den Gesprächen überzeugt, wie er die sportliche Zukunft bei Schalke 04 mitgestalten will", sagte Heidel. Man setze wie viele andere Vereine auf einen "jungen und besonders innovativen" Trainer.

17:43 Uhr: +DRESSUR+

Staatsmeisterin Weinbauer gewann Grand Prix in Achleiten

Staatsmeisterin Belinda Weinbauer hat am Freitag beim internationalen Dressurturnier im Schloss Achleiten (OÖ) den als Qualifikation für die Kür dienenden Grand Prix gewonnen. Mit Söhnlein Brilliant erreichte sie 71,94 Prozentpunkte. Victoria Max- Theurer musste in ihrem Heim- Viereck in der Qualifikation für den Grand Prix Special mit Blind Date wegen einer allergischen Reaktion der Stute aufgeben.

In der Kür- Qualifikation des Vier- Sterne- Turniers war Max- Theurer mit Della Cavalleria Vierte geworden (68,9).

17:31 Uhr: +RADSPORT+

Däne Fuglsang ist Dauphine- Etappensieger, Porte führt

Der Australier Richie Porte hat am Freitag nach dem 6. Abschnitt des Criterium du Dauphine die Führung übernommen. Der Herausforderer von Chris Froome bei der kommenden Tour de France erreichte das Ziel der 147- km- Bergetappe in La Motte als Zweiter hinter dem Dänen Jakob Fuglsang und vor dem Briten Froome sowie Fabio Aru (Italien). In der Gesamtwertung liegt Porte 39 Sekunden vor Froome.

Der Spanier Alberto Contador büßte 1:06 Minuten ein und ist Gesamt- Sechster. Das Criterium dient den Stars als Generalprobe für die am 1. Juli beginnende Tour.

17:00 Uhr: +FUSSBALL+

Spalletti wurde als neuer Inter- Trainer bestätigt

Der italienische Großklub Inter Mailand hat am Freitag Luciano Spalletti als neuen Cheftrainer bestätigt. Der 58- jährige Italiener unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Verein in einer Aussendung bekanntgab. Spalletti hatte in der vergangenen Saison die AS Roma zum Vizemeistertitel geführt, Inter verpasste nach einer chaotischen Spielzeit mit Platz sieben die Europacup- Plätze.

Mit Roberto Mancini, Frank de Boer, Stefano Pioli und Interimscoach Stefano Vecchi verbrauchten die "Nerazzurri" insgesamt vier Trainer in der abgelaufenen Saison. Mit Spalletti soll wieder Ruhe und Erfolg in den Club kommen, der dem chinesischen Konzern Suning gehört.

15:35 Uhr: +MOTORSPORT+

Max Biaggi nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Motorrad- Rennfahrer Max Biaggi hat am Freitag während des Trainings zu einem Supermoto- Rennen in Sagittario bei Rom einen schweren Unfall gehabt. Der Sechsfach- Weltmeister (1994 bis 1997/250- ccm- Klasse, 2010 und 2012/Superbike- Kategorie) musste laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI mit dem Hubschrauber in ein Spital geflogen werden. Der 45- jährige Italiener ist außer Lebensgefahr.

15:20 Uhr: +FUSSBALL+

Gulbrandsen kehrt aus New York zu Salzburg zurück

Fredrik Gulbrandsen kehrt mit Beginn der Saison 2017/18 wieder in die Bundesliga zu Meister Salzburg zurück. Die Leihe des 24- jährigen Stürmers aus Norwegen an die New York Red Bulls wurde nach vier Monaten vorzeitig beendet. Sein Kontrakt in Salzburg läuft noch bis Sommer 2019.

14:53 Uhr: +FUSSBALL+

WAC holte Mittelfeldspieler Dominik Frieser von Kapfenberg

Der Wolfsberger AC hat Mittelfeldspieler Dominik Frieser von Zweitligist Kapfenberg verpflichtet. Der 23- Jährige unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag über ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison. Das gab der WAC am Freitag bekannt.

13:55 Uhr: +FUSSBALL+

Russland Ex- Teamchef Sluzki neuer Trainer bei Hull City

Der ehemalige russische Fußball- Teamchef Leonid Sluzki übernimmt das Traineramt beim englischen Premier- League- Absteiger Hull City. Er folgt auf den Portugiesen Marco Silva, der den Verein nach der Relegation verließ. Bis im vergangenen Dezember hatte der 46- jährige Sluzki als Coach bei ZSKA Moskau gearbeitet. Bei der EM 2016 in Frankreich war er zudem für Russlands Nationalteam verantwortlich.

12:06 Uhr: +FUSSBALL+

Paderborn bleibt trotz Abstieg in der 3. deutschen Liga

Nach dem Rückzug des TSV 1860 München aus dem Profifußball bleibt der sportlich abgestiegene SC Paderborn in der 3. Liga. Diese Entscheidung gab der Deutsche Fußball- Bund am Freitag bekannt. Paderborn hatte in der abgelaufenen Saison den 18. Tabellenplatz belegt, bleibt aber, nachdem 1860 als Zweitliga- Absteiger die Voraussetzungen für die Drittliga- Zulassung nicht erfüllt hat, drittklassig.

11:42 Uhr: +FUSSBALL+

Willy Sagnol wird Co- Trainer von Ancelotti beim FC Bayern

Foto: AFP

Willy Sagnol kehrt zum deutschen Rekordmeister FC Bayern zurück und wird neuer Co- Trainer von Carlo Ancelotti. Dies teilte der Verein von ÖFB- Teamspieler David Alaba am Freitag mit. Der frühere französische Nationalspieler stand von 2000 bis 2009 als Profi bei den Bayern unter Vertrag. Sagnol zählte zur Mannschaft, die 2001 in Mailand die Champions League gewann.

Der 40- Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Zuletzt war er Trainer von Girondins Bordeaux. Sagnol komplettiert damit von 1. Juli an das Trainerteam von Ancelotti, dessen Sohn Davide Ancelotti ein weiterer Assistenztrainer ist.

11:23 Uhr: +FUSSBALL+

Mario Gomez bleibt beim VfL Wolfsburg

Mario Gomez bleibt beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. "Trotz der sehr schwierigen Saison, in der wir alle unsere sportlichen Ziele verfehlt haben, habe ich das komplette Vertrauen in unsere Mannschaft, den Verein und die Fans. Ich habe mich daher aus voller Überzeugung entschieden, auch nächstes Jahr hier zu spielen", erklärte der 31- jährige DFB- Nationalteamstürmer am Freitag.

Dass Gomez bleibt, war trotz eines laufenden Vertrages nicht selbstverständlich. Dank einer Ausstiegsklausel hätte er gehen können. Gomez erzielte in der schwierigen Saison mit dem späten Klassenerhalt in der Relegation 16 Treffer.

10:58 Uhr: +TENNIS+

Milos Raonic trennt sich von Coach Krajicek

Der Weltranglisten- Sechste Milos Raonic hat sich kurz vor Beginn der Rasen- Saison von seinem niederländischen Coach Richard Krajicek getrennt. Die Zusammenarbeit des Kanadiers mit dem ehemaligen Wimbledon- Sieger dauerte keine sechs Monate.

In dieser Zeit blieb Raonic, der im French- Open- Achtelfinale ausgeschieden war, ohne Turniersieg. Der 26- Jährige wird weiterhin von seinem italienischen Langzeit- Trainer Riccardo Piatti betreut. Nächster geplanter Einsatz des Kanadiers ist Birmingham.

10:07 Uhr: +SCHIESSEN+

Tirolerin Peer Weltcup- Siebente mit Luftgewehr

Die Tirolerin Franziska Peer hat am Donnerstag erneut ein Finale im Sportschützen- Weltcup mit dem Luftgewehr erreicht. Nach dem Grunddurchgang noch Fünfte, belegte die 30- Jährige in der Entscheidung in Gabala in Aserbaidschan den siebenten Platz. Im Finale der besten acht war Peer die einzige Europäerin, es siegte die Chinesin Peng Xinyi.

Auch die weiteren Österreicher zeigten mit ihren Leistungen auf. Olympiateilnehmerin Olivia Hofmann verpasste den Einzug ins Achter- Finale lediglich um einen halben Ring und wurde Elfte. Die junge Gewehrschützin Nadine Ungerank belegte bei ihrem Auftritt den 49. Rang.

9:44 Uhr: +FUSSBALL+

USA und Mexiko mit Siegen in WM- Quali

Mit Heimsiegen in der WM- Qualifikation des Kontinentalverbandes CONCACAF haben sich die Fußball- Nationalteams der USA und Mexikos für ihr direktes Duell am Montag aufgewärmt. Die USA gewannen nach zwei Toren von Dortmund- Legionär Christian Pulisic (52., 62.) gegen Trinidad und Tobago 2:0, Mexiko besiegte Honduras dank Oswaldo Alanis (35.), Hirving Lozano (63.) und Raul Jimenez (66.) 3:0.

Mexiko führt die Tabelle zur "Halbzeit" mit 13 Punkten deutlich vor Costa Rica (8) an, das gegen Panama 0:0 spielte. Die USA liegen mit sieben Zählern auf Platz drei. Die ersten drei Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland. Am Sonntag kommt es in Mexiko- Stadt zum Duell zwischen Mexiko und den USA.

7:51 Uhr: +FUSSBALL+

Benevento erstmals Aufsteiger in die Serie A

Benevento Calcio hat ein Jahr nach dem erstmaligen Aufstieg in die Serie B den Durchmarsch in die Serie A der italienischen Meisterschaft geschafft. Im Finale des Aufstiegs- Play- offs setzte sich der Klub aus der 60.000 Einwohner zählenden Stadt nahe Neapel gegen Carpi durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Benevento das Rückspiel am Donnerstag mit 1:0. Vor Benevento hatten sich SPAL Ferrara und Hellas Verona den Aufstieg in die höchste italienische Liga gesichert.

22:49 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

4 Jahresweltbestleistungen bei Diamond League in Rom

Beim Leichtathletik- Meeting der Diamond League in Rom sind am Donnerstag vier Jahresweltbestleistungen aufgestellt worden. Für die Bestleistungen sorgten Kenias Olympiasieger Conseslus Kipruto über 3.000 m Hindernis, seine Landsfrau Hellen Obiri über 5.000 m, die Niederländerin Sifan Hassan über 1.500 m und die griechische Stabhochsprung- Olympiasiegerin Katerina Stefanidi.

21:35 Uhr: +RADSPORT+

Rabitsch gewinnt Auftakt der Oberösterreich- Tour

Die 8. Oberösterreich- Radrundfahrt hat am Donnerstag mit einem Dreifachsieg des Teams Felbermayr Wels begonnen. Der Steirer Stephan Rabitsch siegte auf der kurzen ersten Etappe, einem Bergsprint über 12,6 km von der Universität Linz nach Pelmberg mit 15 Sekunden Vorsprung auf seine Teamkollegen Riccardo Zoidl und Markus Eibegger. Das zweite Teilstück führt am Freitag von Wels nach Obernberg/Inn.

20:25 Uhr: +RALLYE+

Neuville nach Sardinien- Auftakt in Führung

Der Belgier Thierry Neuville hat die Super- Sonderprüfung (2 km) zum Auftakt der Sardinien- Rallye gewonnen. Der Hyundai- Fahrer setzte sich am Donnerstagabend an die Spitze des Klassements, hinter ihm lauern Ford- Pilot Ott Tänak aus Estland und sein spanischer Markenkollege Dani Sordo. Der viermalige Weltmeister Sebastien Ogier ist Sechster.

19:45 Uhr: +FUSSBALL+

Rodriguez wechselt von Wolfsburg zum AC Milan

Der Schweizer Teamspieler Ricardo Rodriguez ist vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg zum AC Milan gewechselt. Der 24- jährige Verteidiger erhielt bei den Mailändern einen Vierjahres- Vertrag, teilte der Serie- A-Klub am Donnerstag mit.

Ricardo Rodriguez Foto: AFP

19:30 Uhr: +FUSSBALL+

Porto bestätigt: Sergio Conceicao neuer Trainer

Der FC Porto hat die Verpflichtung des ehemaligen portugiesischen Teamspielers Sergio Conceicao als Trainer bestätigt. Der 42- Jährige, der einen Zweijahresvertrag erhielt, soll den Klub wieder in die Erfolgsspur bringen. Ihre bisher letzte Meisterschaft holten die "Drachen" in der Saison 2012/13. Als Spieler hatte Conceicao bei Porto in den 1990er- Jahren seinen Durchbruch geschafft. "Es ist aus Liebe zu dem Klub, warum ich hier unterschrieben habe. Ich bin glücklich und danke Gott, dass ich beim FC Porto bin", sagte der Ex- Trainer des französischen Erstligisten FC Nantes. Der ehemalige Flügelstürmer spielte von 1996 bis 1998 bei dem Traditionsverein, ehe er in die Serie A zu Lazio Rom wechselte. 2004 trug er nach seiner Rückkehr aus Italien für ein halbes Jahr erneut das Porto- Trikot.

Sergio Conceicao Foto: AFP

19:17 Uhr: +FUSSBALL+

FC Augsburg verpflichtet Torhüter Giefer

Der deutsche Bundesligist FC Augsburg hat Torhüter Fabian Giefer verpflichtet. Der 27- Jährige, der zuletzt auf Leihbasis für ein halbes Jahr bei Bristol City in der zweiten englischen Liga gespielt hatte, wechselt von Schalke 04 nach Augsburg und erhält dort einen Vierjahresvertrag. Giefer wird Mannschaftskollege der drei Österreicher Martin Hinteregger, Kevin Danso und Georg Teigl. Der Torhüter ist der zweite Augsburger Neuzugang nach Rani Khedira von RB Leipzig. Bei den Schalkern ist Giefer nach Dennis Aogo, Holger Badstuber, Sascha Riether (alle Ziel unbekannt), Klaas Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (Arsenal), Phil Neumann (FC Ingolstadt) und Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg) der achte Abgang aus dem Lizenzspielerkader.

Fabian Giefer Foto: GEPA

18:41 Uhr: +FUSSBALL+

Messi heiratet am 30. Juni in Rosario

Die Hochzeit von Weltstar Lionel Messi (29) und seiner langjährigen Partnerin Antonella Roccuzzo findet am 30. Juni in der argentinischen Stadt Rosario statt. Das bestätigte die PR- Agentur 6Pointer, die Messi vertritt, am Donnerstag. Mit der 29- jährigen Roccuzzo hat Messi zwei Söhne, Thiago (4) und Mateo (1). In Rosario sind sowohl Messi als auch seine zukünftige Ehefrau geboren.

Lionel Messi und seine Verlobte Antonella Roccuzzo Foto: AFP

18:32 Uhr: +FUSSBALL+

Fuchs- Klub Leicester verlängert mit Trainer Shakespeare

Craig Shakespeare bleibt Trainer des englischen Erstligisten Leicester City und damit von Österreichs ehemaligen Teamkapitän Christian Fuchs. Der 53- Jährige unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre, gab der Verein am Donnerstag bekannt. Shakespeare hat das Traineramt beim englischen Sensationsmeister von 2016 Ende Februar nach der Trennung von Claudio Ranieri interimistisch bis Saisonende übernommen. Leicester war zu dem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr und schaffte unter dem vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegenen Shakespeare noch einen sicheren Mittelfeldplatz.

Foto: Associated Press

18:06 Uhr: +FUSSBALL+

Gebauer und Reifeltshammer verlängern bei Absteiger Ried

Torhüter Thomas Gebauer und Verteidiger Thomas Reifeltshammer halten der SR Ried trotz des Abstiegs aus der Bundesliga die Treue. Die beiden langjährigen Leistungsträger unterschrieben jeweils einen Zweijahresvertrag, gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Foto: GEPA

17:05 Uhr: +RADSPORT+

Deutscher Bauhaus Sprintsieger bei Dauphine

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat sein erstes großes Rennen gewonnen. Der Fahrer aus dem Sunweb- Team siegte am Donnerstag im Massenspurt der 5. Etappe beim 69. Criterium du Dauphine und verhinderte einen Erfolg der Sprinter- Prominenz. Der Belgier Thomas de Gendt behauptete neuerlich sein Gelbes Trikot. Der Oberösterreicher Michael Gogl verlor als 123. zwei Minuten auf die Spitze.

Phil Bauhaus Foto: AFP

16:08 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Letzter Heimauftritt von Usain Bolt

Der mit Saisonende abtretende Sprintsuperstar Usain Bolt läuft am Sonntag in Kingston sein letztes Heimrennen. Die Vorbereitung des 30- Jährigen auf seine Abschlusssaison stand unter dem Eindruck des Todes seines Freundes Germaine Mason, der am 20. April bei einem Motorradunfall verunglückt war. Sein erstes Europarennen vor der WM im August bestreitet der Weltrekordler am 28. Juni in Ostrava.

15:59 Uhr: +FUSSBALL+

England und Venezuela im U20- WM- Finale

England und Venezuela bestreiten das Finale der U20- WM in Südkorea. Die Three Lions bezwangen im Semifinale Italien nach einem 0:1- Rückstand zur Pause mit 3:1. England steht damit ebenso erstmals im Endspiel einer U20- WM wie das Team aus Venezuela, das sich gegen Uruguay mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Das Spiel um Platz 3 und das Endspiel der U20- WM finden am Sonntagabend (Ortszeit) statt. Das ÖFB- Team war nach dem vierten und letzten Platz in der Gruppenphase der U19- EM 2016 nicht qualifiziert.

15:08 Uhr: +FUSSBALL+

EM- Generalprobe von ÖFB- Frauen am 6. Juli gegen Dänemark

Österreichs Frauen- Nationalteam absolviert das letzte Länderspiel vor der EM- Premiere im Sommer am 6. Juli (20.10 Uhr/live ORF Sport +) gegen Dänemark. Die Schützlinge von Teamchef Dominik Thalhammer matchen sich mit dem Weltranglisten- 15. in Wiener Neustadt. Es ist ein direktes Duell zweier EM- Teilnehmer, die Dänen sind in der Gruppe A, die ÖFB- Auswahl in der Gruppe C.

13:59 Uhr: FUSSBALL+

DFB- Teamspieler Gnabry verlässt Werder Bremen

Foto: AFP

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen muss in Zukunft ohne Serge Gnabry auskommen. Der zweifache deutsche Teamspieler macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und kehrt dem Klub der ÖFB- Kicker Zlatko Junuzovic und Florian Kainz Ende Juni nach nur einer Saison wieder den Rücken. Wohin der 21- Jährige wechselt, wurde zunächst nicht bekannt.

Gnabry kam im Sommer 2016 aus London von Arsenal zu Werder und brachte es in 27 Ligapartien auf elf Tore. Nun will der Offensivspieler, der sich mit der DFB- U21 gerade auf die EM vorbereitet, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen. Spekuliert wird über einen Transfer zum Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim. Er würde damit dem Beispiel von Florian Grillitsch folgen, dessen Transfer im Sommer zu Hoffenheim schon länger feststand.

12:27 Uhr: +EISHOCKEY+

Brandner beim KAC Co- Trainer von Neo- Chefcoach Walker

Der langjährige KAC- Spieler und Ex- NHL- Legionär Christoph Brandner fungiert im Betreuerstab von Neo- Cheftrainer Steve Walker ab sofort als einer von zwei Co- Trainern. Das gab der Rekordmeister aus Klagenfurt am Donnerstag bekannt. Der 2012 zurückgetretene Brandner war bereits seit 2014 im KAC- Nachwuchs als Betreuer tätig. Patric Wener fungiert weiterhin als weiterer Co- Trainer der ersten Mannschaft.

12:14 Uhr: +EISKUNSTLAUF+

EM 2020 findet in Graz- Liebenau statt

Der Eislauf- Weltverband (ISU) hat die Kunstlauf- Europameisterschaften 2020 an Österreich vergeben. Als Austragungsort wird 20 Jahre nach der EM in Wien die im Vorjahr renovierte Eishalle in Graz- Liebenau fungieren. Die EM mit voraussichtlich rund 160 Athleten aus mehr als 30 Nationen wird Ende Jänner 2020 in Szene gehen.

10:17 Uhr: +FUSSBALL+

Berizzo wird wie erwartet neuer Trainer des FC Sevilla

Der Argentinier Eduardo Berizzo ist wie erwartet zum neuen Trainer des spanischen Erstligisten FC Sevilla bestellt worden. Der 47- Jährige coachte in der vergangenen Saison den Primera- Division- Rivalen Celta Vigo, mit dem er auch den Sprung ins Europa- League- Halbfinale schaffte. Bei Sevilla tritt der Ex- Co- Trainer von Chiles Nationalteam die Nachfolge seines Landsmannes Jorge Sampaoli an. Berizzos Vertrag läuft bis 2019.

9:53 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Coleman bei College- Meisterschaften mit 9,82 über 100 m

Christian Coleman hat bei den US- College- Meisterschaften in Eugene mit 9,82 Sekunden im Halbfinale eine Jahresweltbestleistung über 100 m aufgestellt. Der 21- Jährige verbesserte seine eigene Bestmarke um 13 Hundertstel und die Jahresbestmarke des Sambiers Sydney Siame um sechs.

Schneller als der Student mit erlaubtem Rückenwind von 1,3 Metern pro Sekunde liefen die Sprintstrecke mit Tyson Gay, Justin Gatlin und Maurice Green erst drei US- Landsleute. Das Finale der Studententitelkämpfe findet am Freitag statt.

9:32 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

WM- Feld für Wien steht bis auf je drei Wildcards fest

Foto: GEPA

Das Teilnehmerfeld an den Weltmeisterschaften der Beach- Volleyballer vom 28. Juli bis 6. August auf der Wiener Donauinsel steht fast zur Gänze. Nach Ende der Qualifikationsfrist scheinen mit Clemens Doppler/Alexander Horst und Thomas Kunert/Christoph Dressler sowie mit Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer und Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig je zwei ÖVV- Duos unter den Qualifizierten auf.

Zu vergeben sind jeweils noch drei Wildcards, wobei je Geschlecht eine vom Veranstalter und zwei vom Weltverband (FIVB) vergeben werden. Die übrigen österreichischen Teams dürfen daher davon ausgehen, dass noch je ein Ticket an Lokalmatadore vergeben wird, vielleicht sogar zwei. Doppler/Horst haben es übrigens nicht über das Veranstalter- Kontingent zu den Titelkämpfen geschafft, sondern sich nach internationalen Kriterien als 21. unter den Top 24 der Weltrangliste qualifiziert.