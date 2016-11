Enger geht's nicht! Murray nach Krimi im Finale

Andy Murray steht nach einem Halbfinal- Thriller erstmals im Finale des ATP- Masters in London. Der Schotte setzte sich im Halbfinale gegen den Kanadier Milos Raonic mit 5:7, 7:6(5), 7:6(9) durch und trifft im Finale am Sonntag auf den Sieger aus Novak Djokovic (SRB- 2) gegen Kei Nishikori (JPN- 5). Mit 3:38 Stunden war es das bisher längste Spiel in der Geschichte des Tennis- Masters.