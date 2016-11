Energy- Drink schuld an Rooneys Knieverletzung

Wie die "Times" aus London berichtet, stolperte Rooney am Freitagabend nach dem 3:0- Sieg in der WM- Qualifikation gegen Schottland in der Kabine über einen Energy- Drink und verletzte sich dabei am Knie.

Interimstrainer Gareth Southgate schickte ihn deshalb vorzeitig zurück zu seinem Klub ManU. Weder Verband noch Rooney selbst haben sich bislang dazu geäußert.