Emotionen pur! Kirchgassers letzter WM- Witz

Michaela Kirchgasser verabschiedete sich erhobenen Hauptes von der WM- Bühne: Platz sechs im Slalom der Damen kann sich sehen lassen, war das beste Saisonresultat der 31- Jährigen in dieser Disziplin heuer. Ihr großes Highlight in St. Moritz war aber die Bronzemedaille in der Kombination, die eine Genugtuung für all die harten Wochen vor allem in der jüngeren Vergangenheit gewesen ist. Im Video oben sehen und hören Sie "Kirchis" WM- Abschiedsworte und den allerletzten WM- Witz des "Spaßvogels" im ÖSV- Damenteam.