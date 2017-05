"Emir" aus Rakka in Leipzig festgenommen

Wie es im Haftbefehl heißt, beteiligte sich Ahmad A. als Mitglied der terroristischen Jabhat al- Nusra (JaN) an der Eroberung der syrischen Städte Dibsi Afnan im November 2012 und Tabka im Februar 2013. Konkret habe er eine Kampfeinheit der Al- Nusra- Gruppe in der Region Rakka als "Emir" befehligt.

Im Frühjahr 2013 sei es zu Auseinandersetzungen zwischen der JaN und dem rivalisierenden IS gekommen, "in deren Zuge sich der Beschuldigte dem IS anschloss".

Ein IS-Autokonvoi nahe Rakka Foto: Associated Press

Wohnung des Verdächtigen ebenfalls durchsucht

Schwer bewaffnete Beamte der sächsischen Polizei und des bayrischen Landeskriminalamts nahmen den 29- Jährigen sowie einen weiteren Mann unter "dringendem Tatverdacht" fest und durchsuchten seine Wohnung. Anrainer berichteten der "Leipziger Volkszeitung", dass zwei Festnahmen auf einem frei zugänglichen Gründstück in der Markkleeberger Straße vorgenommen worden seien.

Die Wohnung Ahmad A.s, die durchsucht wurde, dürfte sich allerdings nicht auf diesem Grundstück befinden. Im Erdgeschoss des Wohnhauses ist eine Fahrschule, die darüber liegenden Wohnungen seien alle an Familienmitglieder des Hausbesitzers vermietet, so die Zeitung.