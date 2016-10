EM- Play- off: Hammergegner für U21- Nationalteam

Das Hinspiel steigt am 11. November in St. Pölten, vier Tage später steht das Retourmatch auf dem Programm. Für Österreich geht es um die erste Teilnahme an einer U21- EM überhaupt.

Am nächsten kam man einem Start bei der wichtigsten Junioren- Europameisterschaft im Jahr 2008, als die von Manfred Zsak betreute Truppe im Play- off gegen Finnland im Elfmeterschießen scheiterte. Diesmal wartet ein deutlich prominenterer Gegner - Spanien wurde bisher viermal U21- Europameister und hat auf europäischer Nachwuchsebene gemeinsam mit Deutschland in den vergangenen Jahren die größten Erfolge vorzuweisen. In der abgelaufenen Gruppenphase landeten die Iberer in Pool 6 etwas überraschend nur auf Platz zwei hinter Schweden. Die Österreicher mussten in Gruppe 7 Deutschland den Vortritt lassen.

Ein nicht unwesentlicher Faktor im Play- off- Duell wird sein, ob Coach Gregoritsch auf einige A- Team- Kicker zurückgreifen kann. Im jüngsten Kader standen in Marcel Sabitzer, Alessandro Schöpf, Louis Schaub, Michael Gregoritsch und Valentino Lazaro fünf U21- einsatzberechtigte Spieler. Entschieden wird darüber erst in diversen ÖFB- Trainersitzungen in den kommenden Wochen. Die A- Auswahl bestreitet am 12. November in Wien das WM- Qualifikationsmatch gegen Irland und drei Tage später wieder im Happel- Stadion ein Testspiel gegen die Slowakei.

Teamchef Gregoritsch konnte seine Enttäuschung über die Auslosung nicht verbergen. "Das war nicht unser Wunschlos. Spanien ist ein Top- Team und - so realistisch muss man sein - haushoher Favorit. Ein Aufstieg wäre eine Sensation, und auf diese werden wir hinarbeiten", sagte der Steirer.