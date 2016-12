Elisabeth Görgl: Ein Wildfang wird erwachsen

35 - und kein bisschen müde! Wenn am Freitag in Lake Louise der Abfahrts- Winter der Damen mit dem ersten von zwei Downhill- Rennen (MEZ 20.30) eröffnet wird, dann beginnt für Lizz Görgl die 16. Weltcup- Saison. Und die Doppelweltmeisterin von Garmisch 2011 will dabei zeigen, dass sie zwar die älteste Fahrerin im Feld ist, aber bei weitem noch nicht zum alten Eisen zählt.

Sieht gut aus! Lizz Görgl macht beim "Trockentraining" gute Figur. Foto: Facebook.com

Sestriere, am 10. März 2000. 19 Jahre jung ist Elisabeth Görgl, die Tochter von Traudl Hecher, als sie ihr erstes Weltcup- Rennen bestreitet. Ein Slalom. Und es fehlen nur sieben Hundertstel für die Qualifikation zum zweiten Lauf. Sie sei ein Rohdiamant, der erst geschliffen werden muss, hört der Teenager oft. Sie ist ehrgeizig und sagt jedem ihre Meinung. "Ich war ein Wildfang", so Görgl heute.

"Das Leben ist spannend - auch ohne Ski"

Vieles hat sich seither geändert. Das Skifahren enorm. Und die Steirerin auch. Sie ist reifer und ausgeglichener geworden. "Früher habe ich mich über das Skifahren definiert. Jetzt ist mein Gemütszustand nicht mehr davon abhängig, ob ein Rennen gut oder schlecht gelaufen ist." Ihre neue Liebe Chris Harras hat viel dazu beigetragen. Der Profi- Gitarrist hat ihr neue Welten eröffnet, für ihn ist sie auch von Innsbruck nach Wien übersiedelt. "Ich mus sagen: Das Leben ist spannend - auch ohne Ski."

Noch ist die älteste Fahrerin im Feld nicht durch mit dem Thema. "Die letzte Saison war nix. Die Görgl hat nichts mehr zusammengebracht. Aber die Görgl hat mehr drauf. Sie wird es zeigen", verspricht sie. Der Ehrgeiz hat alle Änderungen überlebt