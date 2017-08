Elfjähriger drohte im Oedtsee zu ertrinken

Der Vorfall hatte sich gegen 18 Uhr etwa 15 Meter vom Ufer entfernt zugetragen. Der elfjährige Linzer Hamid R. war gemeinsam mit seinem älteren Bruder zu einer im See verankerten Plattform geschwommen. Auf ihrem Rückweg verließen den jüngeren der beiden Pakistani plötzlich die Kräfte. Er drohte unterzugehen.

"Eine tolle Leistung"

"Wir waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 150 Meter entfernt, als es passiert ist", sagt Wasserretterin Sandra Grünwald (32), die mitbekam, dass der Bub in lebensbedrohliche Schwierigkeiten geriet. Gemeinsam mit ihrem Vater Horst und dem Kollegen Johann H. startete sie sofort das Einsatzboot. Allerdings hatte den Notfall auch der Badegast Harald R. aus Pasching bemerkt. "Er war ungefähr 30 Meter von dem Buben entfernt und ist ihm sofort zu Hilfe gekommen", erklärt Grünwald. R. war als Erster bei ihm und erreichte Hamid offenbar gerade noch im letzten Moment, bevor er unterging. "Er hat ihn fachgerecht über Wasser gehalten und heil ans Ufer gebracht - eine tolle Leistung", lobt die Wasserretterin.

Foto: Wasserrettung

"Bis auf einen leichten Schock wohlauf"

Das Einsatzboot und Harald R. kamen zur gleichen Zeit am Ufer an. "Wir haben den Buben übernommen und seine Vital- Funktionen überprüft, bis auf einen leichten Schock war er aber wohlauf und musste nicht ins Spital", so Grünwald. Überschwänglichen Dank für die Retter gab es von Hamids Familie, die am Ufer mitgebangt hatte.

Es war übrigens auch Grünwald, die am 31. Juli das Leben des Fünfjährigen gerettet hatte.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung