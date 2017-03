Elf Menschen bei Frontalkollision verletzt

Gleich elf Verletzte hat ein Frontalzusammenstoß am Samstag im steirischen Liezen gefordert! Der Lenker eines Kleinbusses kam am Nachmittag von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem ungarischen Kombi. Unmittelbar danach fuhr auch noch ein zweiter Pkw auf die Fahrzeuge auf. Sieben Menschen mussten aus den Wracks geschnitten werden.