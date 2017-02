El Salvador: Nilpferd in Zoo zu Tode gequält

Eine äußerst brutale Form von Tierquälerei sorgt derzeit für Entsetzen in El Salvador. Das berühmte Nilpferd "Gustavito" wurde in der Vorwoche von unbekannten Tätern im Nationalen Tiergarten mit Stichwaffen verletzt und geschlagen. Am Sonntagabend sei das Tier seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das salvadorianische Kulturministerium am Montag mit.