EL- Quali: So starten Sturm und Altach

Die Fahrpläne für Sturm Graz und Altach in der Europa- League- Quali stehen fest: Der SCR Altach startet sein Europacup- Abenteuer in Georgien. Die Vorarlberger müssen in der ersten Qualifikations- Runde der Europa League zu Tschichura Satschchere. Der Vierte der vergangenen Bundesliga- Saison tritt am 29. Juni zuerst auswärts an. Das Rückspiel steigt am 6. Juli in Altach.