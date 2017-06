Eklat! Saudis reagierten nicht auf Schweigeminute

Saudi- Arabiens Nationalmannschaft hat beim WM- Qualifikationsspiel in Australien für Aufruhr gesorgt. Bei einer Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Terrorattacke in London setzte eine Reihe von Spielern des Gäste- Teams am Donnerstag in Adelaide ihr Aufwärmprogramm fort (oben im Video). Nur einige Gäste- Profis hielten mit hinter dem Rücken verschränkten Armen inne.