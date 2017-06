Eizellen vertauscht: Vergleich gescheitert

Es ist wohl der Albtraum aller Paare, die ihren Kinderwunsch per künstlicher Befruchtung wahr werden lassen müssen: Samen und/oder befruchtete Eizelle werden vertauscht. So passiert in Bregenz - und das einer Familie gleich zweimal! Vor Gericht tobt ein Kampf um Geld und gegen die Zeit. Ein Vergleich scheiterte.