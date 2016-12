Eizelle war 14 Jahre eingefroren: Frau wird Mutter

Die inzwischen dreijährige Yanina - ihr Name bedeutet "Voll der Gnade" - ist ein kleines medizinisches Wunder. 14 Jahre war jene Eizelle, aus der sie entstand, in flüssigem Stickstoff eingefroren, bevor sie in einer argentinischen Klinik erfolgreich befruchtet wurde. Das ist Weltrekord - niemals zuvor sei eine künstliche Befruchtung nach derart langer Zeit gelungen, wie nun das "Guinness- Buch der Rekorde" bestätigte.