Eisige Nachtmission ist Hirschers Gold- Joker!

Viel Arbeit gab es für zahlreiche Pistenhelfer am Abend und in der Nacht. Mit einem Sprühbalken wurde Wasser in die RTL- Strecke gebracht, um sie härter zu machen und die besten und fairsten Bedingungen zu schaffen. Bedingungen, die unserem Marcel mehr liegen, als die, die in den vergangenen Tagen in der Schweiz herrschten. Das Wetter könnte es den Herren alles anderes als leichtmachen, Schneefall ist im Laufe des Tages angesagt. Aber: Egal, wie das Wetter wird, Hirscher ist heiß auf Gold!

Hier die letzten Infos vor dem Rennen:

Video: krone.at

Viele erwarten sich das große Duell zwischen ihm und Pinturault. Der Franzose holte im Teambewerb Gold, ging aber im Gegensatz zu Hirscher, der bereits Silber in der Tasche hat, in der Kombi als heißtestes Eisen leer aus. Die französischen Fans feierten schon in der Nacht davor ausgiebig die Goldmedaille von Tessa Worley.

Norwegens Technik- Spezialist Henrik Kristoffersen ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Aus der Außenseiterposition greifen für Österreich Philipp Schörghofer, Manuel Feller und Roland Leitinger an. Das ÖSV- Team hält insgesamt bei fünf Medaillen. Man darf gespannt sein, ob heute die sechste folgen wird. Hoffentlich wie ganz zu Beginn in Gold gehalten!