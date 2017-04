Eishockey- Nationalteam gewann zweites WM- Spiel

Die Österreicherinnen gerieten gegen die Ungarinnen zu Beginn überraschend unter Druck und auch in Rückstand (4.). Nach rund zehn Minuten fand die Mannschaft von Teamchef Pekka Hämäläinen aber ins Spiel und kam durch Anna Hanser (12.) zum Ausgleich.

Theresa Schafzahl, zu Wochenmitte 17 Jahre alt geworden, brachte die Heimischen im Mitteldrittel 2:1 voran (23./PP). Auf den zweiten Treffer der Gäste (32.) antwortete Denise Altmann mit einem Doppelpack. Die überragende Schweden- Legionärin, die schon am Vortag gegen Norwegen per Doppelpack die Vorentscheidung besorgt hatte, traf zunächst im doppelten Überzahlspiel (37.) und machte in der 47. Minute alles klar.

Altmann (29), vor 16 Jahren die erste österreichische Torschützin in einem Länderspiel, führt auch die Turnier- Scorerliste mit nun vier Toren und drei Assists in zwei Spielen an.