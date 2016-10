Eishockey- Irrsinn: Mädchen bei Böllerwurf verletzt

Eine 15- Jährige hat Sonntagnachmittag im Umfeld der U1- Station Kagran in Wien- Donaustadt ein Knalltrauma durch einen Böller erlitten. Der Werfer dürfte einer Fangruppe des Villacher SV angehört haben, der später in der Albert- Schultz- Eishalle in der 8. Runde der Erste Bank Eishockey Liga die Vienna Capitals besiegte.