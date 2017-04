Eishockey- Damen starten mit Sieg in Heim- WM

Österreichs Eishockey- Frauen sind am Samstag optimal in die Heim- Weltmeisterschaft der Division 1A (B- WM) gestartet. Die ÖEHV- Damen besiegten am Eröffnungstag in Graz Norwegen mit 6:4 und gehen als Tabellenführer in die zweite Partie am Ostersonntag (20 Uhr) gegen Ungarn.