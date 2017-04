Eintracht Frankfurt zittert sich ins Cup- Finale!

Eintracht Frankfurt steht zum ersten Mal seit 2006 wieder im Finale des deutschen Fußball- Pokals! Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac behielt im ersten Halbfinale in einem Elfmeter- Krimi bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag mit 7:6 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es nach Toren von Taleb Tawatha (15.) bzw. Jonas Hofmann (45.+2) 1:1 gestanden. Finalgegner am 27. Mai in Berlin ist entweder Bayern München oder Borussia Dortmund. Das vorweggenommene Finale, das ÖFB- Star David Alaba verletzungsbedingt verpassen könnte, geht am Mittwoch in München über die Bühne.