Einsatz in Wien: Familie erlitt CO- Vergiftung

Als die Sanitäter gegen 22.15 Uhr in der Wohnung in der Treustraße ankamen, schlug ihr CO- Melder Alarm. Standardmäßig sind seit einigen Jahren die Rettungsrucksäcke der Berufsrettung Wien mit einem CO- Meldegerät ausgestattet, das sofort anschlägt, wenn sich eine gefährliche CO- Konzentration in der Luft befindet.

Familie klagte über Übelkeit und Schwindelgefühl

Die Einsatzkräfte der Rettung überprüften die Umgebung auf weitere Gefahren und holten die fünfköpfige Familie so schnell wie möglich aus der Wohnung. Der Vater, die 34- jährige Mutter und die drei Söhne im Alter von acht, zwölf und 15 Jahren klagten über Übelkeit und Schwindel. Alle wurden im Katastrophenzug mit Sauerstoff versorgt und anschließend zur weiteren Überwachung in Spitäler gebracht. Lebensgefahr habe laut Rettung zu keinem Zeitpunkt bestanden, alle Familienmitglieder seien "wach und ansprechbar" gewesen.

"Wir warnen vor mobilen Klimageräten"

Auch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien wurden zum Notfallort gerufen. Sie belüfteten die Wohnung, deaktivierten alle Geräte und kontrollierten den Nachbarbereich mittels CO- Messgeräten. "Wir warnen vor mobilen Klimageräten", sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Dienstag zur APA. Diese stören den Abzug der Therme und müssen immer vom Rauchfangkehrer geprüft und abgenommen werden - wie jede Veränderung in Wohnräumen, die Einfluss auf den Abzug haben kann.

