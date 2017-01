Einkaufszentrum eingestürzt: Bangen um 30 Helfer

Foto: ASSOCIATED PRESS

Laut unbestätigte Medienberichten sollen 30 Feuerwehrmänner getötet worden sein. Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete diesbezügliche Angaben allerdings als unzuverlässig, weil die Bergungsarbeiten noch nicht beendet seien. Auch viele Meldungen in den sozialen Netzwerken seien nicht korrekt. Amtlich seien nur die Informationen der Feuerwehr und des Innenministeriums, so der Sprecher, der freilich auch sagte, auch er befürchte, dass einige seiner Kollegen in den Trümmern ums Leben gekommen seien.

200 Feuerwehrmänner waren bei dem Großeinsatz vor Ort. Medienberichten zufolge wurden insgesamt 70 Menschen verletzt, 23 von ihnen mussten wegen Rauchgasvergiftungen in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Schadenshöhe könne erst in den nächsten Tagen abgeschätzt werden.

Das Einkaufsgebäude Plasco im Zentrum Teherans wurde vor mehr als 50 Jahren gebaut. Es war eines der ersten Hochhäuser und ältesten Einkaufszentren der 13- Millionen- Einwohner- Metropole. In der Nähe des Zentrums befinden sich auch die Botschaften Deutschlands und der Türkei, die beide nach dem Brand geschlossen wurden.