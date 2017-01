Einkaufszentrum eingestürzt: 20 Helfer getötet

Ein 17- stöckiges Einkaufszentrum ist nach einem Großbrand in Teheran eingestürzt und hat mindestens 20 Feuerwehrleute unter sich begraben. Die Männer seien tot, sagte Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen. Noch seien aber keine Leichen geborgen worden, fügte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend hinzu.