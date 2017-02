Einjähriger schluckte Kokain - Polizei ermittelt

Mit einer Kokain- Vergiftung ist ein erst einjähriger Bub am vergangenen Dienstag in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden. Das Kleinkind litt unter schweren Krämpfen, mittlerweile ist es wieder wohlauf. Die Mutter des Buben konnte nicht erklären, wie der Einjährige an die Drogen gekommen ist. Ihr wurde das Kind vorübergehend weggenommen.