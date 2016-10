"Eine Verhöhnung für arbeitende Normalbürger"

Viele User haben die Aussage der Stadträtin in den falschen Hals bekommen. So schreibt User floyd1969: "Sehr geehrte Frau Stenzel! Erklären Sie diese 'Peanuts' bitte der arbeitenden Mittelschicht, die tagtäglich für immer weniger Lohn (aufgrund der ständigen Erhöhungen von Steuern, Energie und Lebensmittel) arbeiten gehen muss! Nebenbei müssen Politiker wie Sie erhalten werden. SIE SOLLTEN SICH SCHÄMEN!" Dem schließt sich auch Susi H. auf Facebook an: "Österreich hat 180 Nationalräte ... wenn man das mal 8700 Euro rechnen würde = 1.566.000 Euro und dann die ganzen Staatssekretäre und so weiter und so fort. Alleine schon das Gehalt eines Bundespräsidenten, da kommen einige Peanuts zusammen."

Auch waldmeister und wolkenlos stößt die Aussage sauer auf: "Was macht die mit so viel Geld? Die verdient in einem Monat das, was ein Arbeiter auf der Baustelle in neun Monaten verdient! Trägt nix für die Wirtschaft bei, macht sich nicht schmutzig, baut einen Mist um den anderen und kann dafür nicht einmal zur Rechenschaft gezogen werden! Dass dieses System zum Scheitern veruteilt ist, ist wohl jedem klar!". User wolkenlos: "Ich kann mir nicht helfen, Peanuts? Schön, warum verzichten Sie nicht darauf? Oder den Armen geben. Auf die Idee kommen Sie natürlich nicht."

X- Norm hält dem entgegen: "Das Gehalt von Stenzel finde ich gar nicht mal so schlimm. Schlimm finde ich, wenn unfähige Minister gerade mal ein Jahr Minister waren und schon die fette Minister- Pension bekommen. Oder wenn man nur Publizistik studiert und ÖBB- Chef mit 500.000 Brutto- Jahresgehalt wurde und trotzdem die Steuergelder- Zahlungen an die ÖBB von 2,4 auf 2,8 Mrd. Euro neben der Schuldenerhöhung von 15 auf 22 Mrd. Euro erhöht. Da ist das Gehalt von Stenzel wirklich Peanuts, was sie eben weiß."

Foto: Zwefo

"Bei fünf Milliarden Schulden sind das wirklich Peanuts"

gibtssowas beschwichtigt: "Wer sinngemäß lesen kann, der versteht auch die Aussage: Hier wurde gemeint, dass die Gehälter gegenüber den sonstigen sinnlosen Ausgaben von über zig- Millionen nur Peanuts sind und daher für die Verschuldung nicht relevant sind." User Oesifan meint: "Auslegungssache! Ich verstehe die Aussage so, die Gehälter gegenüber den Mindestsicherungen sind Peanuts!" Dem schließt sich auch Lobbyist an: "Bei fünf Milliarden Euro Schulden sind das wirklich Peanuts". Und auch User Gerhard58 findet: "Gegenüber der massiven Steuergeldverschwendung der linken roten Genossen sind das sicher nur Peanuts ... da muss man ihr sogar leider recht geben." Das findet auch Kallewirsch63: "In einem Punkt hat sie recht. Selbst wenn man allen nicht amtsführenden Stadträten den Geldhahn abdrehen würde (wer hat diese Posten eigentlich erfunden?), würde das den Wiener Haushalt nicht retten. Der Sager ist unglücklich, aber im Zusammenhang ergibt er Sinn."

Johannes E. vertritt folgende Meinung auf unserem Facebook- Channel : "Kleiner Tropfen höhlt den Stein ... wenn 100 Posten mit diesem Gehalt gespart würden, wären das schon 870.000 Euro - und das ist schon eine knappe Million - aber es können sicher noch größere Posten eingespart werden." Das sieht krone.at- User Pippo ähnlich: "In Relation zu den verschleuderten Milliarden der rot- grünen Stadtregierung für die islamischen Kindergärten, die ohne Kontrolle verschenkten Sozialhilfen, die 'Mahü', die Ampeln, Flughafenlink, Spitälerskandale etc. etc. sind das tatsächlich nur Peanuts. Und noch viel mehr Peanuts bekommen viele unfähige Rote und Grüne ... Frau Stenzel handelte nie zum Schaden Österreichs."

Manuela V. empfindet dieses Gehalt trotzdem als große Ungerechtigkeit: "Pflegekräfte müssen überall eingespart werden weil wir zu teuer sind ... herzlichen Dank [...] und dann wollen's von denen noch was wegnehmen, die mit nicht einmal an Zehntel auskommen müssen?!" Das sieht auch cindarella8888 auf krone.at so: "Auch unsere Pensionserhöhungen von 0,8% für das Jahr 2017 sind PEANUTS!!!! So mancher leidet an Größenwahn und wir finanzieren diesen Größenwahn noch." Elisabeth E. fasst ihre Situation anscheinend resigniert zusammen: "45 Jahre im Berufsleben, Schwiegereltern gepflegt, zwei Söhne bis zum Abi begleitet und als 'Dank' mit 18% Abzug in Rente!" - 8700 Euro haben oder nicht haben - trotz allem ein großer Unterschied!

