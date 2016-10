Eine Million Kubaner in Sicherheit gebracht

Das Zentrum von "Matthew" lag am Sonntagmittag (Ortszeit) 535 Kilometer süd- südwestlich der haitianischen Hauptstadt Port- au- Prince und 475 Kilometer süd- südöstlich von Kington in Jamaika. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde im Zentrum dürfte starken Regen und hohe Wellen mit sich bringen.

Die ersten Ausläufer des Hurrikans erreichten Sonntagabend (Ortszeit) Jamaika und Haiti sowie in der Nacht auf Montag Kuba. "Einige Schwankungen in der Intensität sind in den nächsten Tagen möglich, aber wir gehen davon aus, dass "Matthew" bis Dienstag ein mächtiger Hurrikan bleibt", teilten die Experten des US- Hurrikan- Zentrums mit.