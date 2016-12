Eine Million Euro für ein Schumacher- Foto?

"Eine unbekannte Person habe Verlagsredaktionen heimlich hergestellte Fotoaufnahmen von Michael Schumacher gegen hohe Geldbeträge zur Veröffentlichung angeboten", zitiert RTL aus einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft.

Spitze des Eisbergs

Wie es dem Unbekannten gelungen ist, in Schumachers Nähe vorzudringen, ist derzeit nicht klar. Schließlich legt Schumachers Umfeld, allen voran Managerin Sabine Kehm, Wert darauf, dass nichts über den Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gelangt. Die Causa ist ausschließlich Privatsache. Was Paparazzi und andere spitzfindige Herrschaften nicht daran hindert, Neuigkeiten ans Tageslicht zu fördern. Kehm schildert, dass Paparazzi permanent vor Schumachers Haus auf der Lauer liegen würden. Vor zwei Jahren wurde sogar Schumachers Krankenakte aus dem Krankenhaus gestohlen. Die "Eine Million Euro"- Causa um ein - angebliches - Foto von Schumacher ist da offenbar nur die Spitze des Eisbergs.