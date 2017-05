Einbruchsserie in Vorarlberg: Komplize gefasst

Der flüchtige Mittäter, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem bereits am vergangenen Donnerstag angehaltenen Tatverdächtigen mehrere Wohnungseinbrüche in Vorarlberg verübt zu haben, wurde am Samstag im Zuge der intensiven Fahndung in Feldkirch festgenommen. Eine Polizeistreife wurde auf der Straße zufällig auf den Flüchtigen aufmerksam.

Insgesamt 15 Einbrüche

Der Mann wird derzeit im Landeskriminalamt Bregenz einvernommen und nach Abschluss der Erstermittlungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Sein Komplize wurde bereits am Samstag ins landesgerichtliche Gefangenenhaus Feldkirch überstellt.

In den vergangenen Tagen ereigneten sich im Ländle 15 Einbrüche in Wohnhäuser. Die Täter schlugen meist nachts zu, wenn die Bewohner schlafend im Bett lagen. Eine Dornbirnerin meldete vergangene Woche schließlich ein verdächtiges Fahrzeug und führte die Polizei so zu den Tatverdächtigen.

