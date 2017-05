Einbrecher scheitert mit "Rammbock" an Auslage

Spektakulär gescheitert ist Donnerstagfrüh ein Einbrecher, der in ein Juweliergeschäft in der Wiener Innenstadt eindringen wollte. Der Täter hatte einen gestohlenen Pkw als Rammbock verwendet und war in die Auslage gekracht. Das Sicherheitsglas splitterte, hielt jedoch stand. Der Mann flüchtete ohne Beute, eine Sofortfahndung blieb bisher erfolglos.